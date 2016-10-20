版本:
中国
货币新闻 | 2016年 10月 20日 星期四 10:24 BJT

芝加哥期市：大豆期货连涨第二日，接近三周高点

路透悉尼10月20日 - 美国大豆期货周四连续第二天小幅上涨，强劲的出口需求以及油市反弹的溢出效应
，推动大豆升向本周稍早触及的近三周高点。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期约 上涨0.31%至每蒲式耳9.84-1/2美元，周三攀升0.9%。
    
    主力玉米期货 小涨0.14%至每蒲式耳3.58美元，上日收高1%。
    
    主力小麦期货 几无变动，报每蒲式耳4.20美元，周三收报4.20-1/4美元。
    
    向好的乙醇周度数据对玉米期货构成支撑。美国能源资料协会(EIA)称，上周的乙醇日产量增加36,000桶
，而库存却下降了351,000桶。
    
    美国农业部证实，民间出口商向不详目的地售出185,000吨美国大豆，交付时间在2016/17销售年度。
    
    以下是0112GMT报价：    
 合约          最新     变动   涨跌%  两日涨跌   30日移动均   RSI 
                                             %           值  
 CBOT小麦    420.00    -0.25  -0.06%    +0.00%       405.57     65
 CBOT玉米    358.00     0.50  +0.14%    +1.20%       341.04     71
 CBOT大豆    984.50     3.00  +0.31%    +1.23%       962.09     67
 CBOT稻米     10.27   -$0.14  -1.30%    -1.44%        $9.97     56
 WTI原油      51.50   -$0.10  -0.19%    +2.41%       $47.61     67
 汇率                                                             
 欧元/美元   $1.096  -$0.001  -0.08%    -0.14%                    
 美元/澳元   0.7686   -0.003  -0.45%    +0.31%                    
     
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王兴亚/白云; 审校 张若琪/龚芳/李婷仪)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐