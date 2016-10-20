芝加哥期市：大豆期货连涨第二日，接近三周高点

路透悉尼10月20日 - 美国大豆期货周四连续第二天小幅上涨，强劲的出口需求以及油市反弹的溢出效应 ，推动大豆升向本周稍早触及的近三周高点。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期约 上涨0.31%至每蒲式耳9.84-1/2美元，周三攀升0.9%。 主力玉米期货 小涨0.14%至每蒲式耳3.58美元，上日收高1%。 主力小麦期货 几无变动，报每蒲式耳4.20美元，周三收报4.20-1/4美元。 向好的乙醇周度数据对玉米期货构成支撑。美国能源资料协会(EIA)称，上周的乙醇日产量增加36,000桶 ，而库存却下降了351,000桶。 美国农业部证实，民间出口商向不详目的地售出185,000吨美国大豆，交付时间在2016/17销售年度。 以下是0112GMT报价： 合约 最新 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 420.00 -0.25 -0.06% +0.00% 405.57 65 CBOT玉米 358.00 0.50 +0.14% +1.20% 341.04 71 CBOT大豆 984.50 3.00 +0.31% +1.23% 962.09 67 CBOT稻米 10.27 -$0.14 -1.30% -1.44% $9.97 56 WTI原油 51.50 -$0.10 -0.19% +2.41% $47.61 67 汇率 欧元/美元 $1.096 -$0.001 -0.08% -0.14% 美元/澳元 0.7686 -0.003 -0.45% +0.31% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/白云; 审校 张若琪/龚芳/李婷仪)