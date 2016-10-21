香港股市：八号台风讯号生效，股市将延迟开市

香港天文台今早06:10发出八号西北烈风或暴风信号。上午07:00，台风＂海马＂集结在香港之东南偏东约220公里，天文台预计按照现时预测路径，海马会在中午前后最接近香港，在本港以东约100公里掠过。预料八号烈风或暴风信号在日间大部分时间需要维持。

根据交易所安排，若八号台风讯号于早上9时仍然生效，早上将暂停交易。若在中午12时或之前取消，香港交易所证券及衍生产品市场的产品将于下午恢复交易，并会在台风信号解除约两小时后的整点或30分开始交易。