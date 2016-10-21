香港股市：八号台风讯号生效，股市将延迟开市

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月21日 - 香港交易及结算所有限公司 周五宣布，由于天文台现已发出八号台风信号，证券市场 (包括沪股通) 及衍生产品市场之上午交易时段会延迟开市。
香港天文台今早06:10发出八号西北烈风或暴风信号。上午07:00，台风＂海马＂集结在香港之东南偏东约220公里，天文台预计按照现时预测路径，海马会在中午前后最接近香港，在本港以东约100公里掠过。预料八号烈风或暴风信号在日间大部分时间需要维持。
根据交易所安排，若八号台风讯号于早上9时仍然生效，早上将暂停交易。若在中午12时或之前取消，香港交易所证券及衍生产品市场的产品将于下午恢复交易，并会在台风信号解除约两小时后的整点或30分开始交易。
若八号或以上台风信号于中午12时仍然生效，则证券及衍生产品市场将会全日暂停交易。(完)
欲浏览港交所通知，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。