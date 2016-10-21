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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 08:04 BJT

香港股市：八号台风讯号生效，股市将延迟开市

路透香港10月21日 - 香港交易及结算所有限公司 周五宣布，由于天文台现已发出八号台风信号，证券市场 (包括沪股通) 及衍生产品市场之上午交易时段会延迟开市。

香港天文台今早06:10发出八号西北烈风或暴风信号。上午07:00，台风＂海马＂集结在香港之东南偏东约220公里，天文台预计按照现时预测路径，海马会在中午前后最接近香港，在本港以东约100公里掠过。预料八号烈风或暴风信号在日间大部分时间需要维持。

根据交易所安排，若八号台风讯号于早上9时仍然生效，早上将暂停交易。若在中午12时或之前取消，香港交易所证券及衍生产品市场的产品将于下午恢复交易，并会在台风信号解除约两小时后的整点或30分开始交易。

若八号或以上台风信号于中午12时仍然生效，则证券及衍生产品市场将会全日暂停交易。(完)

欲浏览港交所通知，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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