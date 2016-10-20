台湾汇市：台币兑美元盘初游走平盘附近，观望欧洲央行利率决议

路透台北10月20日 - 台币兑美元 周四盘初在平盘附近游走，未见明确方向。汇银人士表示，盘初亚币升势放缓，台币也跟着走弱，目前市场仍观望欧洲央行会议决议。

汇银人士表示，部分大型美系外商银今日买汇，但也有见到部分外商银抛汇，买卖皆有，方向不明。至于盘初一度见到出口商抛汇，进口商较不见踪影。

〞多半是由实质FLOW(资金进出)带动，早上量不多。〞一位小型商银交易员说。

他表示，目前台股小涨，实质的外资资金进出预料尚且不大，而进口商可能要到31.450附近才会有买盘明显出笼。目前各方仍观望欧洲央行的会议结论。

本地时间10:16，韩元兑美元 小升报1,122.3，上日收在1,123.2；台股加权指数 则涨0.41%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有扩大。目前一个月美元/台币远汇 报31.465/31.491，上日收在31.405。

欧洲央行（ECB）今日稍晚将召开管委会会议，之后将宣布利率决议。欧洲央行总裁德拉吉在利率决议宣布后约1230GMT将举行记者会。

亚洲股市周四上涨，受美国企业财报强劲和油价涨至15个月高位附近所推动。值此之际，美国总统候选人在大选前展开第三场也是最后一场辩论。美国民主党候选人希拉里与共和党候选人特朗普之间的最后一场辩论0100GMT开始。民调显示特朗普支持率落后，他正力图扭转局面。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.450-31.550

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