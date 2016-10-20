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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 10:23 BJT

中国新债：国开行下周二招标增发至多195亿四期债，期限3/5/10/20年

路透上海10月20日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(25日)招标增
发四期固息债，总额至多195亿元人民币，期限包括三年、五年、10年和20年。
    
    上述四期债分别为该行今年第15期、第六期 、第13期 
和第五期 的增发债，票面利率依次为2.65%、2.96%、3.05%和3.80%。

    具体发行条款如下：

                    2016年第15期、第六期、第13期和第五期增发债
    -------------------------------------------------------------------
    发行上限        3年：45亿元；5/10/20年：50亿元
    期限/计息方式   3/5/10/20年固息
    招标时间        3/5年：10月25日9:30-10:30 
                    10/20年： 10月25日9:30-11:10     
    招标方式        单一价格/利率(荷兰式)
    缴款日          10/27
    起息日          3年：10月20日；5年：2月18日；10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          10/26-10/27
    上市日          10/31
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.20%
    -----------------------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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