中国新债：国开行下周二招标增发至多195亿四期债，期限3/5/10/20年

路透上海10月20日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(25日)招标增 发四期固息债，总额至多195亿元人民币，期限包括三年、五年、10年和20年。 上述四期债分别为该行今年第15期、第六期 、第13期 和第五期 的增发债，票面利率依次为2.65%、2.96%、3.05%和3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第15期、第六期、第13期和第五期增发债 ------------------------------------------------------------------- 发行上限 3年：45亿元；5/10/20年：50亿元 期限/计息方式 3/5/10/20年固息 招标时间 3/5年：10月25日9:30-10:30 10/20年： 10月25日9:30-11:10 招标方式 单一价格/利率(荷兰式) 缴款日 10/27 起息日 3年：10月20日；5年：2月18日；10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 10/26-10/27 上市日 10/31 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.20% -----------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)