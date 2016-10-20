日本股市：日经指数升至近五个月高位，关注美国大选辩论

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“市场已经基本消化对希拉里将获任美国总统的预期，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，“但我们从英国公投结果得到经验，就是民调和预期都可能在最后时刻发生逆转，所以在实际选举之前，你永远不知道会发生什么。我们不能过于乐观。”
东证股价指数所有29个分项指数均走高，房地产和矿业类股表现优于大盘。
三菱地所 飙升4.2%，三井不动产 跳涨5.3%；国际石油开发帝石 涨1.1%，Japan Petroleum Exploration Co 涨1.3%；周三飙升7.9%的三菱汽车 小涨0.2%。
东证股价指数 涨0.7%至1,366.77点，JPX-日经400指数 涨0.7%至12,233.16点。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。