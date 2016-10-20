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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 10:32 BJT

日本股市：日经指数升至近五个月高位，关注美国大选辩论

“市场已经基本消化对希拉里将获任美国总统的预期，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，“但我们从英国公投结果得到经验，就是民调和预期都可能在最后时刻发生逆转，所以在实际选举之前，你永远不知道会发生什么。我们不能过于乐观。”

东证股价指数所有29个分项指数均走高，房地产和矿业类股表现优于大盘。

三菱地所 飙升4.2%，三井不动产 跳涨5.3%；国际石油开发帝石 涨1.1%，Japan Petroleum Exploration Co 涨1.3%；周三飙升7.9%的三菱汽车 小涨0.2%。

东证股价指数 涨0.7%至1,366.77点，JPX-日经400指数 涨0.7%至12,233.16点。(完)

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