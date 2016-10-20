中国货币市场：七天以内短期资金供需继续吃紧，回购利率仍趋上行

路透上海10月20日 - 中国银行间市场周四早盘隔夜、七天资金仍供不应求，回购利率 上行压力明显。交易员称，尽管央行通过公开市场逆回购及MLF操作净投放资金，市场上短 期流动性改善暂有限，且缴税压力继续发酵，融资难度有增无减。 “大行不怎么出，国开也减量，股份制、农商也基本没什么出的。基金倒是有钱，但有 些七天都定价到3.5%了；再往后估计隔夜价格要跟七天靠拢，”上海一券商交易员称。 她表示，从期限品种来看，除14天供给相对不缺外，隔夜、七天均较抢手，利率上浮压 力也比较大。央行公开市场今日净投放规模放量至超千亿，但其中成本最低的七天品种不算 太多，对平抑市场资金价格效果有限。 中国央行公开市场周四共进行2,000亿元人民币逆回购操作，包含七天期1,000亿元，14 天500亿元，28天500亿元，中标利率分别持平于2.25%、2.40%和2.55%；单日净投放1,200亿 元。 上海一保险资管交易员表示，近期质押式回购成交量持续萎缩，表明市场流动性压力还 在加剧；后续观察央行逆回购投放是否放量，但预计当前市况可能会延续到下周，“七天之 内的利率应该只会涨，不太会跌了”。 华南一银行交易员认为，截至下周一(24日)的季度缴税是造成近期资金紧张的主要原因 。此外，近期人民币走贬或刺激换汇需求，也对资金面造成压力。 中国央行周二对20家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共4,620亿元人民币,操作 量远超当日1,320亿元的到期量。业内人士称，此次操作放量，主要是因为本月MLF到期规模 较大，同时央行也倾向通过六个月和一年品种向市场提供长期稳定资金；近几个月外汇占款 下降比较多，央行亦通过MLF操作弥补长期资金缺口。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1853 2.2647 -7.94 七天 2.4386 2.5061 -6.75 14天 2.7819 2.9747 -19.28 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.0750 2.4200 +265.50 七天 2.6800 2.6700 +1.00 14天 2.7500 2.7000 +5.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2000 2.2500 -5.00 七天 2.7000 2.7500 -5.00 14天 3.1000 3.1000 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.2080 2.1960 +1.20 七天 2.3970 2.3900 +0.70 三个月 2.8054 2.8040 +0.14 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)