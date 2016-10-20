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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 12:00 BJT

中国货币市场：七天以内短期资金供需继续吃紧，回购利率仍趋上行

路透上海10月20日 - 中国银行间市场周四早盘隔夜、七天资金仍供不应求，回购利率
上行压力明显。交易员称，尽管央行通过公开市场逆回购及MLF操作净投放资金，市场上短
期流动性改善暂有限，且缴税压力继续发酵，融资难度有增无减。
    
    “大行不怎么出，国开也减量，股份制、农商也基本没什么出的。基金倒是有钱，但有
些七天都定价到3.5%了；再往后估计隔夜价格要跟七天靠拢，”上海一券商交易员称。
    
    她表示，从期限品种来看，除14天供给相对不缺外，隔夜、七天均较抢手，利率上浮压
力也比较大。央行公开市场今日净投放规模放量至超千亿，但其中成本最低的七天品种不算
太多，对平抑市场资金价格效果有限。
    
    中国央行公开市场周四共进行2,000亿元人民币逆回购操作，包含七天期1,000亿元，14
天500亿元，28天500亿元，中标利率分别持平于2.25%、2.40%和2.55%；单日净投放1,200亿
元。    
    
    上海一保险资管交易员表示，近期质押式回购成交量持续萎缩，表明市场流动性压力还
在加剧；后续观察央行逆回购投放是否放量，但预计当前市况可能会延续到下周，“七天之
内的利率应该只会涨，不太会跌了”。
    
    华南一银行交易员认为，截至下周一(24日)的季度缴税是造成近期资金紧张的主要原因
。此外，近期人民币走贬或刺激换汇需求，也对资金面造成压力。

    中国央行周二对20家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共4,620亿元人民币,操作
量远超当日1,320亿元的到期量。业内人士称，此次操作放量，主要是因为本月MLF到期规模
较大，同时央行也倾向通过六个月和一年品种向市场提供长期稳定资金；近几个月外汇占款
下降比较多，央行亦通过MLF操作弥补长期资金缺口。  
     
    以下为主要货币市场利率报价：    
 北京时间11:45                      今日(%)    上日(%)   变动(bp)
                                                         
 质押式回购加权平均利率                                          
  其中:隔夜                            2.1853    2.2647     -7.94
      七天                             2.4386    2.5061     -6.75
      14天                             2.7819    2.9747    -19.28
 上海证交所质押式回购利率                                        
  其中:隔夜                            5.0750    2.4200   +265.50
      七天                             2.6800    2.6700     +1.00
      14天                             2.7500    2.7000     +5.00
 回购定盘利率                                                    
  其中:隔夜                            2.2000    2.2500     -5.00
      七天                             2.7000    2.7500     -5.00
      14天                             3.1000    3.1000      0.00
 Shibor                                                          
  其中:隔夜                            2.2080    2.1960     +1.20
      七天                             2.3970    2.3900     +0.70
      三个月                           2.8054    2.8040     +0.14
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)

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