台湾货币市场：跨月短率持稳，惟短票因国际板债券大额交割而靠向高位

* 跨月拆款短率持稳既有区间 * 多家银行加入跨月拆款资金供给行列 * 短票利率靠向高位，RP利率则是持平 记者 詹静宜 路透台北10月20日 - 台湾银行间跨月拆款利率周四仍持稳既有区间。资金调度人士指 出，越来越多家银行加入跨月拆款资金供给行列，需求大多来自票券商，主交投续在0.33-0 .34%区间整理，至于跨月短票则因国际板债券交割等因素而靠向区间高位。 他们表示，尽管多家银行开放承作跨月拆款，但对票券商来说并非来者不拒，毕竟各家 金融机构皆有额度上限控管，因此有银行试图挂高价在0.35%承作两周跨月拆款，不过乏人 问津。 〞除非市场资金变紧，不然我觉得跨月拆款利率差不多就在这里了。〞一位大型公股银 行资调人士说。 另位民营银行资调人士也称，周三整体银行累积超额准备持续垫高，已突破七千亿台币 大关，凸显银行资金水位增高，为去化资金压力，跨月资金供给料将逐渐递增，为跨月资金 流动性增添动能。 本地时间 14:53 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.532 31.518 台湾加权股价指数<.TWII 9,317.24 9,283.99 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.200% 0.174-0.200% --一周拆款利率区间 0.180-0.320% 0.178-0.320% --两周拆款利率区间 0.260-0.340% 0.200-0.340% **短票利率靠向高位** 短票方面，票券商交易员指出，周四发票量持平偏少，资金缺口并不大，但因应明日国 际板债券大额交割及有银行开价靠向区间高位，令30天期短票渐往0.33-0.34%的利率水准靠 拢。 他们表示，周五发票量料例行性增加，短票利率预期持续在现有区间内徘徊、变化不大 ，因此前票券商已避开落点月底，且本月资金流动性明显优于上月。 “因寿险走钱，有客户缺钱，讲话好慌张。〞一大型票券交易员说。 他也称，由于法国电力等周五交割国际板债券逾33.5亿美元，多家寿险公司提前调度资 金因应，明日交割当日影响料变小。 今日30天自保短票利率主要承作在0.33-0.34%；上日则为0.32-0.33%，少数大行成交在 0.34%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.338%，区间在0.32-0.35% ，成交金额为59亿台币；前日加权平均利率为0.333%，区间在0.32-0.35%，成交金额为58亿 台币。 台湾央行今日定存单到期3,232亿台币，存单发行金额待午后公布。周五则到期1,636亿 。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为867亿台币，累计超额准备7,110亿台 币、加计前期1%的超额准备为8,349亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，明日国际板债券将交割法国电力26.55 亿美元债及阿布达比国家银行6.96亿美元债，近期陆续有投信端、寿险端客户抽钱，转向资 金宽裕的银行端调度资金，致RP利率大致持平上日。 他们表示，近日资金调度或多或少受到国际板债券交割因素影响，但因券商间资金缺口 偏小且市场资金仍算充足，短线料RP利率仍将维持在原有区间整理。 〞今天投信端客户有遭赎回，有抽钱。〞一大型证券商交易员说。 另位大型票券商交易员表示，今日RP交投较显清淡，成交以到期续作为主，公债RP需求 虽有增加，但考量月底将近，暂不调整公债RP利率 。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0. 27-0.28%；银行承作的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平上日；公司债附买回利率月内 天期主要成交在0.34%，上日亦同，跨月在0.35%，部分成交在0.36%，。 大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天 期公司债附买回利率主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27-0 .30%，以上报价与上日变化不大。(完) (审校 乔艳红)