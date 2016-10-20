中国债市：汇丰银行将协助明讯银行客户投资于中国银行间债市

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月20日 - 汇丰银行 周四宣布，其与国际中央证券存托行（ICSD）--明讯银行（Clearstream Banking S.A.）达成合作，将协助其客户投资于中国银行间债券市场。汇丰将成为这些海外机构投资者在中国银行间债市的结算代理人，提供交易、结算及托管服务。
明讯银行总部设在卢森堡，为欧洲债券市场提供交易后的服务基础设施，并且提供覆盖全球逾50个市场的证券服务。明讯银行的客户包括全球逾110个国家和地区的约2,500家金融机构，托管资产约13万亿欧元，是全球最大的国内及国际证券结算和托管机构之一。 公司新闻稿引述汇丰证券服务亚太区主管鲍思贤的话称，“在中国推动人民币成为真正的国际性货币的进程中，发展具有深度和流动性的国内债券市场成为重要的基石。与明讯银行的合作将令汇丰拥有更强的优势，协助更多的合格境外机构投资者进入中国债市以捕捉增长机遇。”
中国已是全球第三大债券市场，银行间债市规模达逾53万亿元人民币。 明讯银行联席首席执行官Philip Brown表示，“我们很高兴与汇丰合作，由此成为首个为全球投资者进入中国银行间债券市场提供服务的ICSD。”
他说，此次合作正逢人民币国际化道路上的一个重要节点--人民币正式加入SDR货币篮子将进一步提振投资者对于全球第三大债券市场的兴趣。此外，此举也显示了明讯银行在专注于亚洲市场的同时，为客户广泛参与中国债券市场提供具有吸引力的高效解决方案。 汇丰是中国内地覆盖地域最广、网点最多的外资银行。今年中国人民银行进一步向境外金融机构放宽银行间债市准入、并将审批制简化为备案制。据此，汇丰成为首家协助海外机构通过备案制进入中国银行间债市的银行。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。