中国债市：汇丰银行将协助明讯银行客户投资于中国银行间债市

路透上海10月20日 - 汇丰银行 周四宣布，其与国际中央证券存托行（ICSD）--明讯银行（Clearstream Banking S.A.）达成合作，将协助其客户投资于中国银行间债券市场。汇丰将成为这些海外机构投资者在中国银行间债市的结算代理人，提供交易、结算及托管服务。

明讯银行总部设在卢森堡，为欧洲债券市场提供交易后的服务基础设施，并且提供覆盖全球逾50个市场的证券服务。明讯银行的客户包括全球逾110个国家和地区的约2,500家金融机构，托管资产约13万亿欧元，是全球最大的国内及国际证券结算和托管机构之一。 公司新闻稿引述汇丰证券服务亚太区主管鲍思贤的话称，“在中国推动人民币成为真正的国际性货币的进程中，发展具有深度和流动性的国内债券市场成为重要的基石。与明讯银行的合作将令汇丰拥有更强的优势，协助更多的合格境外机构投资者进入中国债市以捕捉增长机遇。”

中国已是全球第三大债券市场，银行间债市规模达逾53万亿元人民币。 明讯银行联席首席执行官Philip Brown表示，“我们很高兴与汇丰合作，由此成为首个为全球投资者进入中国银行间债券市场提供服务的ICSD。”