《国际主要央行公开市场操作一览》--10月20日

路透上海10月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储9月维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行7月21日维持利率不变，但为祭出进一步政策刺激打下伏笔，凸显经济前景充 满不确定性，布满风险暗礁。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

10/19 隔夜逆回购 -1,918.10 0.25%(固定利率)

10/18 隔夜逆回购 -1,749.66 0.25%(固定利率)

10/17 隔夜逆回购 -1,244.07 0.25%(固定利率)

10/14 三天逆回购 -1,333.59 0.25%(固定利率)

10/13 隔夜逆回购 -1,809.71 0.25%(固定利率)

永久操作：

10/19 买入MBS 13.57 --

10/18 买入MBS 26.99 --

10/17 买入MBS 6.30 --

10/17 买入MBS 13.57 --

10/14 买入MBS 26.99 --

10/13 买入MBS 15.68 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦在一次全面评估美国经济复苏不足之处的会议上指出，美联储可能需要实施“高压经济”来弥补2008-2009年危机的伤害。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/19 七天期反向交易 35.4亿美元 0.91%(固定利率)

10/18 七天期反向交易 334.28 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯称，英国通胀可能“远”高于央行设定的2%目标，部分因央行8月宣布的旨在缓解脱欧公投影响的举措。“通胀已经在上升。甚至将会加速上升，未来两年可能远超2%的通胀目标，”

--英国央行副总裁布罗德班特称，如果升息有可能会损害经济，央行不会为了达成2%的通胀目标而去升息。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 315,480

上周三 308,970

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当期变化 +6,510

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持九个地区中六个地区的经济评估不变，但表示消费疲软令企业难以提价，凸显消除公众通缩思维之艰难。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行3,949.5亿台币定存单，与今日定期存单到期金额3,950.5亿台币相较，存单到期余额减1亿台币。

--台湾央行周二发行2,761亿台币定存单，与当日定期存单到期金额2,759.5亿台币相较，存单到期余额增1.5亿台币。

--台湾央行周一发行6,457.5亿台币定存单，与当日定期存单到期金额6,320亿台币相较，存单到期余额增137.5亿台币。 (完)