澳新汇市：就业数据意外疲弱中止澳元六日连涨，新西兰元上扬

澳洲央行总裁洛威本周才强调，未充分就业情况升高及疲弱的时薪工作，意谓着劳动市场的闲置状况要比失业率所可能暗示的要多上许多。

Capital Economics首席分析师Paul Dales表示，“近期显示(劳动市场)疲软的迹象要多过于走强迹象。”

“澳洲央行总裁洛威在本周稍早暗示劳动市场更加接近于“恶化”，这可能促使更多的降息”。

澳元兑其他货币亦下跌，兑欧元 和英镑 各跌0.4%。澳元兑日圆 跌0.3%。

新西兰元兑美元 升至逾两周高位0.7265。

“新西兰元在纽约盘收盘时保持在当前水准0.7230的话，将可望脱离9月中以来的下行趋势，如今看来有望升向0.7315区域，”OM Financial Ltd私人客户主管Stuart Ive表示。(完)

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