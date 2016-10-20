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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 11:38 BJT

台湾股市：触及逾15个月高位，台积电受外资买盘所助领涨

路透台北10月20日 - 台湾股市周四触及逾15个月高位，得益于外资买入台积电 等权重股。

0304GMT，加权股价指数 上涨0.4%至9,322.19点，为2015年7月7日以来最高。

电子类指数 攀升0.03%，金融保险类指数 上涨0.2%。

全球最大晶圆代工厂商台积电上升0.3%。(完)

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