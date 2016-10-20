《汇市简讯》欧元/英镑在亚洲市场窄幅波动，确立中性格局

0334GMT * 欧元/英镑在亚洲市场窄幅波动，与昨日几无变动，突破10日移动 均线后进行盘整 * 动能指标偏负面，5日和10日移动均线最新出现空头交叉，10日和2 0日移动均线攀升 * 中性格局确立，若收在20日移动均线水准0.8123下方将看跌 * 纽约时段低位0.8900及伦敦时段高位0.8957分别为首道支撑位和阻 力位 * 图表：reut.rs/2eklzcA(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王琛；审校 徐文焰)