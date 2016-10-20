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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 11:53 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在亚洲市场窄幅波动，确立中性格局

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    * 欧元/英镑在亚洲市场窄幅波动，与昨日几无变动，突破10日移动
均线后进行盘整
    * 动能指标偏负面，5日和10日移动均线最新出现空头交叉，10日和2
0日移动均线攀升
    * 中性格局确立，若收在20日移动均线水准0.8123下方将看跌
    * 纽约时段低位0.8900及伦敦时段高位0.8957分别为首道支撑位和阻
力位
    * 图表：reut.rs/2eklzcA(完)
    
      
      
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 (编译 王琛；审校 徐文焰)

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