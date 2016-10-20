中国汇市：人民币早盘放量微跌暂止步6.74元关口，短期料延续窄幅整理

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 人民币早盘放量微跌，实际波动区间狭窄
* 客盘购汇需求旺盛，大行继续提供美元流动性
* 美指高位震荡，短期人民币亦将延续窄幅整理
路透上海10月20日 - 人民币兑美元即期 周四早盘放量微跌，实际波动区间极为狭窄，中间价则小幅反弹。交易员称，客盘延续旺盛的购汇情绪，大行亦适时提供美元流动性，汇价在6.74元附近博弈，成交持续放量；美元指数做方向性选择前，短期人民币料延续窄幅整理走势。
他们也指出，10月以来人民币兑美元跌去1%左右，与美指同期涨幅超2.5%相比明显较小，但年内美联储仍可能选择加息，美指仍可能进一步走强。若市场对人民币贬值关注度不断上升，监管维稳压力料随之提升。
“买（美元）的量不少的，但价格上不去，大行还是有点控制的，又有点像节前6.68那样了。”一外资行交易员称。
北京时间11:42，人民币兑美元 即期报6.7395元，上日收报6.7393元，夜盘终报6.7385元。今日人民币兑美元中间价 报6.7311元，上日中间价为6.7326元。人民币兑美元即期成交额 为164.53亿美元，上日半日为132.67亿美元。
中国国家外管局原国际收支司司长管涛接受路透专访时称，汇率应该对经济金融数据和重大事件都有所反应，而不只是对美元汇率走势做出反应，人民币汇率改革仍是一盘未下完的棋，还得有“惊险一跃”。
瑞银中国最新观点认为，最近人民币对美元明显贬值主因是美元对其他主要货币升值、特别是英镑，不过9月资本流出规模也有所扩大。虽然9月出口增速低于预期，但预计短期内决策层不会利用人民币贬值来刺激出口和增长。
“预计年底美联储可能加息、美元有可能进一步走强，人民币还可能继续对美元贬值至6.8左右。”其报告指出。
全球汇市方面，美元继续持稳。欧洲央行（ECB）今日稍晚将召开管委会会议，并宣布利率决议，总裁德拉吉随后将举行记者会。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9035元, 上日尾盘为6.9045元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7452元, 上一交易日尾盘报6.74元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7393，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3988、6.5111和8.2871。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。