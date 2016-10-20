中国汇市：人民币早盘放量微跌暂止步6.74元关口，短期料延续窄幅整理

* 人民币早盘放量微跌，实际波动区间狭窄

* 客盘购汇需求旺盛，大行继续提供美元流动性

* 美指高位震荡，短期人民币亦将延续窄幅整理

路透上海10月20日 - 人民币兑美元即期 周四早盘放量微跌，实际波动区间极为狭窄，中间价则小幅反弹。交易员称，客盘延续旺盛的购汇情绪，大行亦适时提供美元流动性，汇价在6.74元附近博弈，成交持续放量；美元指数做方向性选择前，短期人民币料延续窄幅整理走势。

他们也指出，10月以来人民币兑美元跌去1%左右，与美指同期涨幅超2.5%相比明显较小，但年内美联储仍可能选择加息，美指仍可能进一步走强。若市场对人民币贬值关注度不断上升，监管维稳压力料随之提升。

“买（美元）的量不少的，但价格上不去，大行还是有点控制的，又有点像节前6.68那样了。”一外资行交易员称。

北京时间11:42，人民币兑美元 即期报6.7395元，上日收报6.7393元，夜盘终报6.7385元。今日人民币兑美元中间价 报6.7311元，上日中间价为6.7326元。人民币兑美元即期成交额 为164.53亿美元，上日半日为132.67亿美元。

中国国家外管局原国际收支司司长管涛接受路透专访时称，汇率应该对经济金融数据和重大事件都有所反应，而不只是对美元汇率走势做出反应，人民币汇率改革仍是一盘未下完的棋，还得有“惊险一跃”。

瑞银中国最新观点认为，最近人民币对美元明显贬值主因是美元对其他主要货币升值、特别是英镑，不过9月资本流出规模也有所扩大。虽然9月出口增速低于预期，但预计短期内决策层不会利用人民币贬值来刺激出口和增长。

“预计年底美联储可能加息、美元有可能进一步走强，人民币还可能继续对美元贬值至6.8左右。”其报告指出。

全球汇市方面，美元继续持稳。欧洲央行（ECB）今日稍晚将召开管委会会议，并宣布利率决议，总裁德拉吉随后将举行记者会。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9035元, 上日尾盘为6.9045元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7452元, 上一交易日尾盘报6.74元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7393，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3988、6.5111和8.2871。