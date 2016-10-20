《路透晚报》--10月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国经济：四季度工业料延续平稳，前三季钢铁煤炭去产能已完成80%以上--工信部

中国工信部运行监测协调局副局长黄利斌周四称，工业经济运行延续了上半年企稳向好的势头，一些指标还好于预期，从这个趋势来看，四季度有望继续保持或者延续前三季度平稳运行的态势，能够实现全年预期增长6%的目标。前三季度钢铁和煤炭去产能已经完成了全年目标任务的80%以上。

--中国经济：投资企稳回升基础尚不牢固，房地产投资面临较大不确定性--统计局

中国国家统计局发布数据解读称，四季度工业经济预计仍将延续总体平稳、稳中有进的基本格局；但目前国内投资增速企稳回升的基础尚不牢固，企业投资信心整体偏弱。同时，受热点城市房地产市场调控政策和三、四线城市去库存压力的影响，未来中国房地产投资走势仍有较大不确定性。

--中国能源：严控自用煤电规划建设，纳入规划尚未核准的暂缓核准--能源局

中国国家能源局称，将严控自用煤电规划建设，进一步加大风险预警等级为红色省份自用煤电项目规划建设的调控力度，纳入规划项目尚未核准的暂缓核准。

--中国经济：国资投资运营公司加速破局，国开投、中交建等明确改革路径--报载

中国国有资本投资运营公司正在加速“破局”。目前国家开发投资公司、中国交通建设集团等试点央企正在明确改革路径，北京、江苏等省市亦正在积极部署改革试点。

--中国基金：证监会核准设立南华基金管理公司，为首家期货系公募

中国证监会已核准设立南华基金管理有限公司，这是首家由期货公司出资成立的公募基金管理公司。南华基金由南华期货股份公司独家出资成立，注册资本1.5亿元人民币，注册地为浙江宁波。

--中国能源：碳排放依属地化管理，避免央企和地方事权交叉--发改委官员

中国国家发改委应对气候变化司副司长蒋兆理称，为避免中央企业和地方监管事权交叉，碳排放市场管理将依照属地化进行管理，央企下属子公司按照最低一级法人的工商注册登记属地接受当地管理。

--中美贸易：WTO裁定美国有关中国产品的反倾销关税算法有误

世界贸易组织(WTO)支持中国提起的一项申诉中的多数诉求。WTO专家组周三发布的裁定，认为美国确定对中国产品征收反倾销关税水平的某些方法存在错误。

--中欧贸易：欧委会的反倾销调查新模式容易成为贸易保护工具--中国商务部

针对欧委会呼吁欧盟成员国支持其以取消低税率原则为核心的贸易救济现代化立法提案以及反倾销调查新模式，中国商务部称，这些新做法在世贸组织规则中都没有依据，容易成为贸易保护的工具。

--投行观点：上调中国今年GDP预估至6.7%，信贷增速料保持目前水准--瑞银

瑞银发布报告称，预计最近房地产调控政策对中国经济增长影响较温和，四季度GDP同比增速仅小幅放缓至6.5-6.6%，并将其对中国今年经济增速预估从此前的6.6%小幅上调至6.7%。

--《分析师观点》台湾9月外销订单连两月成长，央行明年上半年前料按兵不动

台湾经济部公布，9月外销订单金额较上年同期升3.9%，不但优于市场预估的成长1.83%，也是连续第二个月正成长。经济部并预期，10月外销订单金额将较9月增加，到年底前每月外销订单都将较上年同期正成长。

【固定收益】

--中国公开市场：今日共进行2,000亿元逆回购，单日净投放1,200亿元

中国央行公开市场今日共进行2,000亿元人民币逆回购操作，包含七天期1,000亿元，14天500亿元，28天500亿元，中标利率分别为2.25%、2.40%和2.55%；单日净投放1,200亿元。

--中国债市：汇丰银行将协助明讯银行客户投资于中国银行间债市

汇丰银行宣布，其与国际中央证券存托行（ICSD）--明讯银行（Clearstream Banking S.A.）达成合作，将协助其客户投资于中国银行间债券市场。汇丰将成为这些海外机构投资者在中国银行间债市的结算代理人，提供交易、结算及托管服务。

--中国货币市场：七天以内短期资金供需继续吃紧，回购利率仍趋上行

中国银行间市场早盘隔夜、七天资金仍供不应求，回购利率上行压力明显。交易员称，尽管央行通过公开市场逆回购及MLF操作净投放资金，市场上短期流动性改善暂有限，且缴税压力继续发酵，融资难度有增无减。

--中国债市动态：现券期货续向好，国内外配置需求活跃

中国银行间债市早盘现券收益率小跌，国债期货明显走高。交易员表示，近日外资机构买需踊跃，加之国内大型银行和基金等机构配置力量持续较强，收益率整体下行。

--中国货币市场：397家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模89,740亿

中国山东茌平农商行最新公布今年同业存单发行计划，至此，不包括上海自贸区同业存单，已有397家银行公布发行计划，累计规模89,740亿元人民币。

【外汇】

--路透专访：中国汇改还得“惊险一跃”，定价机制可考虑纳入多元化因素--专家

人民币汇率10月频频刷新逾六年低点，主要受美元走强牵引而非中国经济基本面驱动。中国国家外汇管理局原国际收支司司长管涛称，汇率应该对经济金融数据和重大事件都有所反应，而不只是对美元汇率走势做出反应，人民币汇率改革仍是一盘未下完的棋，还得有“惊险一跃”。

--中国外汇：严查资金违规流出，严打地下钱庄等违法犯罪活动--外管局官员

中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，为防范跨境资金流动风险，外管局组织了“控流出”专项检查，严查外汇资金违规流出，并保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势。

--中国汇市：人民币早盘放量微跌暂止步6.74元关口，短期料延续窄幅整理

人民币兑美元即期早盘放量微跌，实际波动区间极为狭窄，中间价则小幅反弹。交易员称，客盘延续旺盛的购汇情绪，大行亦适时提供美元流动性，汇价在6.74元附近博弈，成交持续放量；美元指数做方向性选择前，短期人民币料延续窄幅整理走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数续降至94.28

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.10%至94.28；SDR篮子指数微升至95.84，BIS篮子指数微跌至94.95。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡近收平，整体反弹动力不足中小盘股走势偏强

中国股市沪综指震荡近收平。分析师指出，今日大盘继续窄幅震荡，整体反弹动力不足。不过当前市场各方力量比较均衡，大盘调整幅度和压力不大，料短线沪综指仍将维持当前点位盘整。沪综指收报3,084.46点，跌0.26点或0.01%。

--中国商品：玉米期货涨逾2%，因臆测政府考虑对加工商提供补贴

中国玉米期货早盘涨逾2%，有望创四个月来最大单日涨幅，分析师称，原因在于市场臆测中国在考虑对玉米加工商提供补贴，以提振消费。

--中国个股：第一创业拟受让摩根大通持有的合资投行一创摩根股权

中国第一创业证券股份有限公司公告称，正与摩根大通协商，第一创业拟受让摩根大通在双方合资投行第一创业摩根大通证券有限公司所持的股份。

--中国企业：中信集团完成1,000亿日元武士债发行，获约2倍超额认购

中国中信集团有限公司成功完成1,000亿日元武士债的定价发行并获超额认购。这是中国发行主体有史以来最大规模的武士债券发行，也是中资企业自2000年以来首次发行武士债券。

--中国个股：通富微电向集成电路产业基金增发股份，AMD收购资产全入囊中