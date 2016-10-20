中国债市动态：现券期货续向好，国内外配置需求活跃

路透北京10月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货明显走高。交易员表示，近日外资机构买需踊跃，加之国内大型银行和基金等机构配置力量持续较强，收益率整体下行。

他们并称，预计海外买盘短期内仍将持续，而国内资产荒背景下配置需求犹在，同时经济改善的持续性仍待观察，均利多债市；但在货币中性姿态下，短期内下行幅度有限。

“收益率稍下了一点，一早略微有点调整，但买盘还是挺多的。听说海外的一些机构有些买盘，而且国内资管也有不少配置的需求，因为昨天像不光是国债，那种超长（债）下的也挺有力度的。”北京一银行交易员说。

他并表示，主要是配置盘主导市场，交易盘仅是波段性参与，后市外资买盘料仍会延续一段时间；而市场觉得经济好转的持续性不足，且在地产调控期，现券仍存利多因素。

据一私募基金交易员称，国内大行、规模较大的基金以及外资行这几天买的比较凶，大行尤其青睐五年期国债；不过可能由于昨天下的幅度稍多，今天市场开始有点震荡，但整体情绪还比较好。

但该交易员略偏谨慎。他表示，配置盘买盘已持续一段时间了，难以持续太久，而且宏观经济情况也没有那么差；此外美联储议息会议前夕加息呼声可能又会起来。

一级市场方面，业内人士透露，中国进出口银行上午招标的一年、10年和20年期固息增发债中标收益率为2.2488%、3.0223%和3.2710%，对应投标倍数为3.30倍、4.73倍和6.47倍。

剩余期限近五年的国债160015最新报价 在2.4150%/2.40%，上日尾盘为2.4250%/2.4025%。剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.06%/3.0550%，上日尾盘为3.0660%/3.06%。