中国债市动态：现券期货续向好，国内外配置需求活跃

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货明显走高。交易员表示，近日外资机构买需踊跃，加之国内大型银行和基金等机构配置力量持续较强，收益率整体下行。
他们并称，预计海外买盘短期内仍将持续，而国内资产荒背景下配置需求犹在，同时经济改善的持续性仍待观察，均利多债市；但在货币中性姿态下，短期内下行幅度有限。
“收益率稍下了一点，一早略微有点调整，但买盘还是挺多的。听说海外的一些机构有些买盘，而且国内资管也有不少配置的需求，因为昨天像不光是国债，那种超长（债）下的也挺有力度的。”北京一银行交易员说。
他并表示，主要是配置盘主导市场，交易盘仅是波段性参与，后市外资买盘料仍会延续一段时间；而市场觉得经济好转的持续性不足，且在地产调控期，现券仍存利多因素。
据一私募基金交易员称，国内大行、规模较大的基金以及外资行这几天买的比较凶，大行尤其青睐五年期国债；不过可能由于昨天下的幅度稍多，今天市场开始有点震荡，但整体情绪还比较好。
但该交易员略偏谨慎。他表示，配置盘买盘已持续一段时间了，难以持续太久，而且宏观经济情况也没有那么差；此外美联储议息会议前夕加息呼声可能又会起来。
一级市场方面，业内人士透露，中国进出口银行上午招标的一年、10年和20年期固息增发债中标收益率为2.2488%、3.0223%和3.2710%，对应投标倍数为3.30倍、4.73倍和6.47倍。
剩余期限近五年的国债160015最新报价 在2.4150%/2.40%，上日尾盘为2.4250%/2.4025%。剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.06%/3.0550%，上日尾盘为3.0660%/3.06%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报102.070元，较上日结算价涨0.10%；10年期国债主力合约T1612 收报101.810元，较上日结算价涨0.14%。 (完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。