《全球汇市》欧洲央行会议前欧元呈守势；墨西哥披索涨至六周高位

周四稍早澳元触及两个月高位0.7735美元。之前有报导称，澳洲年中 联邦预算更新报告恐导致澳洲丧失标普给出的AAA评级，但这则消息未影 响澳元走势。 Brown Brothers Harriman驻东京汇率分析师Masashi Murata表示， 如果澳洲真的丧失AAA评级，可能逐步促使投资者退出澳元投资，转投更 高收益的新兴市场货币。 “澳洲AAA评级是资金流向澳元的主要原因，”Murata称。 “鉴于澳洲利率可能下调，以及AAA评级或调降，我认为，这或会促 使资金转向新兴市场，”Murata说，并称如果风险偏好保持稳定，则可能 出现这种情况。 纽约 当日 今年来 2 015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0968 1.0972 -0.04 +0.99 1. 0860 美元/日圆 103.58 103.44 +0.14 -13.90 12 0.30 欧元/日圆 113.62 113.49 +0.11 -12.91 13 0.47 美元/瑞郎 0.9895 0.9888 +0.07 -1.23 1. 0018 英镑/美元 1.2285 1.2281 +0.03 -16.64 1. 4738 美元/加元 1.3141 1.3113 +0.21 -5.04 1. 3839 美元/离岸人民币 6.7443 6.7379 +0.09 +2.68 6. 5680 澳元/美元 0.7671 0.7721 -0.65 +5.44 0. 7275 新西兰元/美元 0.7237 0.7227 +0.14 +6.04 0. 6825 澳元/日圆 79.460 79.840 -0.48 -9.31 87 .620 新西兰元/日圆 74.980 74.730 +0.33 -8.54 81 .980 英镑/日圆 127.27 127.01 +0.20 -28.19 17 7.22 澳元/新西兰元 1.0595 1.0666 -0.67 -0.65 1. 0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译 刘秀红/李春喜/张涛/王琛/李爽 审校 白云/张荻/杜明霞/戴素 萍/高琦)