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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 12:39 BJT

《全球汇市》欧洲央行会议前欧元呈守势；墨西哥披索涨至六周高位

周四稍早澳元触及两个月高位0.7735美元。之前有报导称，澳洲年中
联邦预算更新报告恐导致澳洲丧失标普给出的AAA评级，但这则消息未影
响澳元走势。
    
    Brown Brothers Harriman驻东京汇率分析师Masashi Murata表示，
如果澳洲真的丧失AAA评级，可能逐步促使投资者退出澳元投资，转投更
高收益的新兴市场货币。
    
    “澳洲AAA评级是资金流向澳元的主要原因，”Murata称。
    
    “鉴于澳洲利率可能下调，以及AAA评级或调降，我认为，这或会促
使资金转向新兴市场，”Murata说，并称如果风险偏好保持稳定，则可能
出现这种情况。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2
015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元            1.0968  1.0972  -0.04  +0.99  1.
0860
    美元/日圆            103.58  103.44  +0.14 -13.90  12
0.30
    欧元/日圆         113.62  113.49  +0.11 -12.91  13
0.47
    美元/瑞郎            0.9895  0.9888  +0.07  -1.23  1.
0018
    英镑/美元            1.2285  1.2281  +0.03 -16.64  1.
4738
    美元/加元            1.3141  1.3113  +0.21  -5.04  1.
3839
    美元/离岸人民币      6.7443  6.7379  +0.09  +2.68  6.
5680
    澳元/美元            0.7671  0.7721  -0.65  +5.44  0.
7275
    新西兰元/美元        0.7237  0.7227  +0.14  +6.04  0.
6825
    澳元/日圆         79.460  79.840  -0.48  -9.31  87
.620
    新西兰元/日圆     74.980  74.730  +0.33  -8.54  81
.980
    英镑/日圆         127.27  127.01  +0.20 -28.19  17
7.22
    澳元/新西兰元     1.0595  1.0666  -0.67  -0.65  1.
0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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 (编译 刘秀红/李春喜/张涛/王琛/李爽  审校 白云/张荻/杜明霞/戴素
萍/高琦)

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