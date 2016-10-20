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市场报道 | 2016年 10月 20日 星期四 12:52 BJT

更新版 1-墨西哥汇率：披索在美国总统大选辩论后攀抵六周高点

(新增上涨幅度、背景等细节)

路透墨西哥市10月19日 - 墨西哥披索在周三美国最后一场总统大选辩论结束时涨至六周最高位。即席民调显示，民主党总统候选人希拉里赢得这场辩论。

在希拉里与共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)唇枪舌战之际，披索变动不大。特朗普在辩论时暗示，他可能拒绝接受败选结果。

但披索兑美元 在结辩后开始升值，在亚洲盘一路攀抵18.455的高位，为9月8日以来最高水平。

在这场辩论开始之前不久，披索兑美元交投在18.53左右。

CNN发布的即席民调显示，52%的辩论观察员认为希拉里赢得这次辩论，39%的辩论观察员则认为特朗普获胜。(完)

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