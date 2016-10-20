更新版 1-墨西哥汇率：披索在美国总统大选辩论后攀抵六周高点

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(新增上涨幅度、背景等细节)
路透墨西哥市10月19日 - 墨西哥披索在周三美国最后一场总统大选辩论结束时涨至六周最高位。即席民调显示，民主党总统候选人希拉里赢得这场辩论。
在希拉里与共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)唇枪舌战之际，披索变动不大。特朗普在辩论时暗示，他可能拒绝接受败选结果。
但披索兑美元 在结辩后开始升值，在亚洲盘一路攀抵18.455的高位，为9月8日以来最高水平。
在这场辩论开始之前不久，披索兑美元交投在18.53左右。
CNN发布的即席民调显示，52%的辩论观察员认为希拉里赢得这次辩论，39%的辩论观察员则认为特朗普获胜。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。