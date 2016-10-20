日本债市：公债价格上扬，因提高流动性的标债结果强劲

指标10年期公债收益率(殖利率) 小跌0.5个基点至负0.065%。 该指标债前一交易日无成交，交易商称，市况并不利于积极交投，因为在日本央行的收 益率曲线控制机制下，价格区间已收窄。 30年券收益率 下跌1个基点至0.490%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.270% +0.5 -0.275% 五年期公债 -0.210% +0.5 -0.215% 10年期公债 -0.065% -0.5 -0.060% 20年期公债 0.380% -1.0 0.390% 30年期公债 0.490% -1.0 0.500% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.89 +0.04 151.85 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽/刘秀红；审校 白云/孙茉莉)