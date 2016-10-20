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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 12:45 BJT

日本债市：公债价格上扬，因提高流动性的标债结果强劲

指标10年期公债收益率(殖利率) 小跌0.5个基点至负0.065%。
    
    该指标债前一交易日无成交，交易商称，市况并不利于积极交投，因为在日本央行的收
益率曲线控制机制下，价格区间已收窄。
    
    30年券收益率 下跌1个基点至0.490%。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.270%     +0.5   -0.275%
    五年期公债        -0.210%     +0.5   -0.215%
    10年期公债       -0.065%     -0.5   -0.060%
    20年期公债        0.380%     -1.0    0.390%
    30年期公债        0.490%     -1.0    0.500%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.89    +0.04    151.85
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 李爽/刘秀红；审校 白云/孙茉莉)

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