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市场报道 | 2016年 10月 20日 星期四 13:54 BJT

欧股业绩：罗氏第三季销售额增3%，确认全年业绩预期

路透苏黎世10月20日 - 罗氏 周四确认了全年业绩预期，之前公布以固定汇率计算的第三季度营收增长3%，得益于其抗癌系列药物的强劲销售。

这家瑞士公司在声明中称，公司第三季销售额增至124.8亿瑞郎(126.1亿美元)，2015年同期为119亿瑞郎。

以固定汇率计算的九个月销售额增4%至375亿瑞郎，低于路透调查中分析师平均预估的377亿瑞郎。

罗氏仍预计2016年销售额将实现中、低段的个位数百分比增幅。该公司称计划提高瑞郎派息。(完) (编译 王颖；审校 白云)

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