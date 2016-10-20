全球金市：金价受技术性买盘推动上升，关注焦点转向欧洲央行会议

美国期金 涨0.3%，报每盎司1,273.20美元。

“我们预计金价在年底前进一步上涨。市场在等待11月美国总统大选的结果，以及12月美联储的行动，”华侨银行的Gan说。

“金价会因悬念和不确定性而上涨，出于这一原因，我们预计金价在年底时会触及每盎司1,300美元左右。”

在美国民主党候选人希拉里和共和党总统候选人特朗普进行第三轮、也是最后一轮辩论后，金价走势相当温和。

路透技术分析师汪涛表示，由于已突破每盎司1,265美元阻力位，现货金或将上涨触及每盎司1,280美元。

现货银 涨约0.2%至每盎司17.67美元。

现货铂金(白金) 跌0.1%至每盎司941.75美元，现货钯金 涨0.7%至每盎司640.10美元。(完)

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