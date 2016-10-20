全球金市：金价受技术性买盘推动上升，关注焦点转向欧洲央行会议

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国期金 涨0.3%，报每盎司1,273.20美元。
“我们预计金价在年底前进一步上涨。市场在等待11月美国总统大选的结果，以及12月美联储的行动，”华侨银行的Gan说。
“金价会因悬念和不确定性而上涨，出于这一原因，我们预计金价在年底时会触及每盎司1,300美元左右。”
在美国民主党候选人希拉里和共和党总统候选人特朗普进行第三轮、也是最后一轮辩论后，金价走势相当温和。
路透技术分析师汪涛表示，由于已突破每盎司1,265美元阻力位，现货金或将上涨触及每盎司1,280美元。
现货银 涨约0.2%至每盎司17.67美元。
现货铂金(白金) 跌0.1%至每盎司941.75美元，现货钯金 涨0.7%至每盎司640.10美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/汪红英；审校 王丽鑫/蔡美珍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。