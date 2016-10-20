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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 14:01 BJT

中国企业：中信集团完成1,000亿日元武士债发行，获约2倍超额认购

路透北京10月20日 - 中国中信集团有限公司周四成功完成1,000亿日元武士债的定价发行并获超额认购。这是中国发行主体有史以来最大规模的武士债券发行，也是中资企业自2000年以来首次发行武士债券。

中信集团新闻稿称，本次发行包括3年期、5年期、7年期和10年期固定利率武士债，票面利率分别为0.48%、0.67%、0.85%和1.05%。各期限发行金额分别为282亿日元、468亿日元、200亿日元和50亿日元。

本次债券评级得到了穆迪A3和标准普尔A-的评级，发行得到日本投资者的积极认购，最终超额认购倍数约2倍。

中信集团表示，本次发行成功一是因为日本中央银行推行负利率政策之后，日本市场持续处于低利率环境中，很多日本投资者正寻求较高收益率并开始构建多样化投资组合；另外中信集团近年来保持多元化稳健发展，保持了较好的盈利能力，提升投资者的信心。

中信集团是中国一家金融与实业并举的大型国有综合企业集团，业务涉及金融业、资源能源业、制造业、工程承包业房地产和其他行业等领域。截至2015年底，中信集团资产总规模达到57,431亿元人民币。1996年中信集团曾在日本发行了总额400亿日元的武士债券。(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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