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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 14:01 BJT

欧股业绩：雀巢下调全年销售目标，因前九个月有机增幅令人失望

路透苏黎世10月20日 - 瑞士食品巨头雀巢(Nestle) 下调了今年的销售增幅目标，之前这家全球最大的包装食品公司公布，2016年前九个月基本销售势头不旺。

该公司周四表示，目前预计全年销售额将增长3.5%，之前该公司公布今年前九个月增幅为3.3%。该公司之前表示，预计全年有机销售额(剔除并购和汇率波动影响)将增长4.2%左右。

雀巢表示，销售额从上年同期的648.6亿瑞郎增至655.1亿瑞郎(661.9亿美元)。这一数据不及路透调查中分析师平均预估的660亿瑞郎。

路透调查中分析师此前平均预计，有机增幅将为3.7%。(完) (编译 王颖；审校 刘秀红)

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