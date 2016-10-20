欧股业绩：雀巢下调全年销售目标，因前九个月有机增幅令人失望

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透苏黎世10月20日 - 瑞士食品巨头雀巢(Nestle) 下调了今年的销售增幅目标，之前这家全球最大的包装食品公司公布，2016年前九个月基本销售势头不旺。
该公司周四表示，目前预计全年销售额将增长3.5%，之前该公司公布今年前九个月增幅为3.3%。该公司之前表示，预计全年有机销售额(剔除并购和汇率波动影响)将增长4.2%左右。
雀巢表示，销售额从上年同期的648.6亿瑞郎增至655.1亿瑞郎(661.9亿美元)。这一数据不及路透调查中分析师平均预估的660亿瑞郎。
路透调查中分析师此前平均预计，有机增幅将为3.7%。(完) (编译 王颖；审校 刘秀红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。