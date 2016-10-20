台湾股市：收盘创逾15个月高位，因亚股上扬及油价走势偏多

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北10月20日 - 台湾股市周四第四日上扬，并创逾15个月高位。分析师指出，主要受亚洲股市上扬以及油价走势偏多带动，外资料持续买超使得指数创高。
台湾加权股价指数 收涨0.36%,至9,317.24点；今日成交初值 为635.96亿台币，上交易日修正后为738.89亿。
〞油价强，与原物料有关的塑化股就强涨。〞兆丰投顾不具名分析师说。
不过他表示，台股的问题还是在于成交量，今日仅有635亿台币，不足以带动大盘向上攻坚，这也使得类股仅能轮动。
该分析师认为，就技术面来看，指数在9,133点附近的季线有所支撑，但上方在9,350点附近的上升趋势线料将有压，除非大盘日均量能扩大至700-800亿台币，否则均只能以高档震荡视之。
分析师预估，明日台股指数区间料在9,150-9,350点间。
亚洲股市周四上涨，本地时间13:52，MSCI亚太明晟指数 涨0.16%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。