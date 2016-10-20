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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 14:04 BJT

台湾股市：收盘创逾15个月高位，因亚股上扬及油价走势偏多

路透台北10月20日 - 台湾股市周四第四日上扬，并创逾15个月高位。分析师指出，主要受亚洲股市上扬以及油价走势偏多带动，外资料持续买超使得指数创高。

台湾加权股价指数 收涨0.36%,至9,317.24点；今日成交初值 为635.96亿台币，上交易日修正后为738.89亿。

〞油价强，与原物料有关的塑化股就强涨。〞兆丰投顾不具名分析师说。

不过他表示，台股的问题还是在于成交量，今日仅有635亿台币，不足以带动大盘向上攻坚，这也使得类股仅能轮动。

该分析师认为，就技术面来看，指数在9,133点附近的季线有所支撑，但上方在9,350点附近的上升趋势线料将有压，除非大盘日均量能扩大至700-800亿台币，否则均只能以高档震荡视之。

分析师预估，明日台股指数区间料在9,150-9,350点间。

亚洲股市周四上涨，本地时间13:52，MSCI亚太明晟指数 涨0.16%。(完)

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