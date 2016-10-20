台湾股市：收盘创逾15个月高位，因亚股上扬及油价走势偏多

不过他表示，台股的问题还是在于成交量，今日仅有635亿台币，不足以带动大盘向上攻坚，这也使得类股仅能轮动。

该分析师认为，就技术面来看，指数在9,133点附近的季线有所支撑，但上方在9,350点附近的上升趋势线料将有压，除非大盘日均量能扩大至700-800亿台币，否则均只能以高档震荡视之。