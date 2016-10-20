欧股业绩：飞利浦照明第三季核心获利增长，但警告营收趋软

路透阿姆斯特丹10月20日 - 全球最大灯泡及照明系统生产商飞利浦照明(Philips Lighting) 周四公布，第三季核心获利增长26%，但警告欧洲及中东营收趋软。

第三季经调整后未计利息、税项及摊销之利润(EBITA)为1.75亿欧元(1.9177亿美元)，高于上年同期的1.39亿欧元。

但公司表示，不再预期能够达到2016年重回营收成长的目标，因LED照明业务的成长幅度，将不足以弥补传统灯泡销售下滑的影响。

扣除汇率影响后，集团营收下跌3.3%，至17.5亿欧元。

“我们将持续落实提振销售措施，及推出创新业务，以加强我们的基本成长实力，”执行长Eric Rondolat在新闻稿中表示。

他指出，公司仍预期今年的营业利润及现金流量有所成长，但销售要到2017年才会增长。

飞利浦照明于5月从飞利浦 分拆出来。