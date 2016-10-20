欧股业绩：飞利浦照明第三季核心获利增长，但警告营收趋软

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透阿姆斯特丹10月20日 - 全球最大灯泡及照明系统生产商飞利浦照明(Philips Lighting) 周四公布，第三季核心获利增长26%，但警告欧洲及中东营收趋软。
第三季经调整后未计利息、税项及摊销之利润(EBITA)为1.75亿欧元(1.9177亿美元)，高于上年同期的1.39亿欧元。
但公司表示，不再预期能够达到2016年重回营收成长的目标，因LED照明业务的成长幅度，将不足以弥补传统灯泡销售下滑的影响。
扣除汇率影响后，集团营收下跌3.3%，至17.5亿欧元。
“我们将持续落实提振销售措施，及推出创新业务，以加强我们的基本成长实力，”执行长Eric Rondolat在新闻稿中表示。
他指出，公司仍预期今年的营业利润及现金流量有所成长，但销售要到2017年才会增长。
飞利浦照明于5月从飞利浦 分拆出来。
飞利浦照明周三收报23.10欧元，5月首次公开上市(IPO)价格为20欧元。母公司飞利浦目前持股71.2%。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。