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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 14:30 BJT

日本股市：日经指数收涨1.4%创近六个月最高收位，追随美股涨势

路透东京10月20日 - 日本股市日经指数周四升至近六个月高点，受美国股市上涨提振，投资者已基本消化了美国总统大选最后一场辩论的预期结果。一项即时民调显示，民主党总统候选人希拉里克林顿赢得这次辩论。

日经指数 收盘涨1.4%至17,235.50点，创4月27日以来最高收盘点位。

CNN/ORC的即时民调显示，52%的民众认为希拉里赢得辩论，39%的民众认为共和党候选人特朗普获胜。

东证股价指数 收涨1.0%至1,370.80点；JPX-日经400指数 收涨1.0%至12,269.41点。(完)

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