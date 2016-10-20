《中国企业债发行日程表》--10月20日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *盘锦水务 11 7 10/19簿记建档 -- AA 10/28-11/1 国泰君安证券 专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 国家电网 50 3 10/19簿记建档 *2.80% AAA 10/20-10/21 中信证券 50 5 (绿色债券) *2.99% 英大证券/招商证券等 ========================================================================================= 孝昌县顺和 8 7 10/14簿记建档 4.15% AA- 10/17-10/21 长江证券 开发投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 彭州工业 10 7 10/19簿记建档 *3.95% AA 10/20-10/24 天风证券 投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 南宁新技术产业 5 7 10/19簿记建档 *3.82% AA 10/20-10/24 国海证券 建设开发总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 常州新港 10 7 10/19簿记建档 *3.42% AA 10/20-10/24 中泰证券 经济发展公司双创孵化专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提供担保) ========================================================================================= 大洼县临港 14.7 8 10/18簿记建档 5.99% AA 10/19-10/24 华林证券 生态新城投资建设发展养老产业专项债 (第3-8年末分别偿还10%-20%比例本金) 长城证券 ========================================================================================= 浙江玉环 5.7 7 10/20簿记建档 上限4.80% AA 10/21-10/26 财通证券 城市建设集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 鄂尔多斯市国有 15 15 10/20簿记建档 上限6.50% AA 10/21-10/27 国信证券 资产投资控股集团 (第5及10年末年投资人选择权) ========================================================================================= 韶关市新鸿达 10 8 10/24簿记建档 -- AA 10/25-10/27 广发证券 城市投资经营 (第3-7年末、第8年末分别偿还15%、25%本金) ========================================================================================= 温州市瓯海 20 7 10/25簿记建档 -- AA 10/26-10/27 东方花旗证券 新城建设开发 (第3-7年末分别偿还20%本金 ) ========================================================================================= 常州钟楼经济 15 7 10/25簿记建档 -- AA 10/26-10/28 华龙证券 开发区投资建设 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 威海市文登区 15 7 10/25簿记建档 -- AA 10/26-10/28 中泰证券 蓝海投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 湖南城陵矶 12 7 10/25簿记建档 -- AA 10/26-11/1 国开证券 临港新区开发投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人以国有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 牡丹江市城市 9 7 10/26簿记建档 上限5.50% AA 10/27-11/1 申万宏源证券 投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 睢宁县付楼 11.5 5 10/20簿记建档 上限5.80% AA 10/21 国融证券 邱洼棚户区改造项目收益债(第3-5年末分别偿还40%、30%、30%本金/睢宁县润企投资公司为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *诸暨市经济开发总公司 7 4 10/27簿记建档 -- AA 10/21-11/1 中信建投证券 小微企业增信集合债券 (附第3年末投资者选择权) ========================================================================================= 邹城城市资产 4.8 4 10/20簿记建档 上限5.0% AA 10/21-10/25 银河证券 经营公司小微企业增信集合债 (附第3年末投资者选择权) ========================================================================================= 柳州东城投资 8.3 4 10/21簿记建档 *上限5.0% AA 10/24-10/25 平安证券 开发公司小微企业增信集合债 (附第3年末投资者选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次