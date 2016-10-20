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市场报道 | 2016年 10月 20日 星期四 14:51 BJT

《汇市简讯》欧元/美元下探1.0950，关注欧洲央行会议

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* 欧元/美元齐平7月25日所及低点1.0952

* 该低点暗示1.0950可能为支撑防线

* 欧洲央行料维持政策不变，12月微调政策

* 今天有35亿欧元期权到期，应当能锚定1.0900/1.0950和1.1000 (完)

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