背景资料：中国人民银行四季度公开市场操作一览表

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月21日 - 1、以下为中国人民银行2016年第四季度所进行的各期逆回购操作金额和利率： 日期 招标量 7天期 14天期 28天期 (亿元人民币) 10/21 500 -- -- 2.55% 10/21 400 -- 2.40% -- 10/21 700 2.25% -- -- 10/20 500 -- -- 2.55% 10/20 500 -- 2.40% -- 10/20 1,000 2.25% -- -- 10/19 350 -- -- 2.55% 10/19 500 -- 2.40% -- 10/19 650 2.25% -- -- 10/18 400 -- 2.40% -- 10/18 400 2.25% -- -- 10/17 200 -- 2.40% -- 10/17 500 2.25% -- -- 10/14 300 2.25% -- -- 10/13 200 2.25% -- -- 10/12 100 -- 2.40% -- 10/12 300 2.25% -- -- 10/11 100 -- 2.40% -- 10/11 200 2.25% -- -- 10/10 100 -- 2.40% -- 10/10 200 2.25% -- -- 10/9 200 -- 2.40% -- 10/9 400 2.25% -- -- 2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细： 操作日期 操作方向 期限 交易量 中标利率 暂无 注: 浏览央行2016年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2016年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2016年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 吕雯瑾；审校 边竞)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。