澳洲股市：小幅收高，民调显示希拉里在美国总统选举辩论占上风

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月20日 - 澳洲股市周四稍稍收高，民调显示，在最后一场美国总统候选人辩论中，特朗普表现逊于希拉里。
CNN的即时民调显示，52%的民众认为希拉里赢得辩论，39%的民众认为共和党候选人特朗普获胜。
澳洲指标S&P/ASX 200指数 小幅收涨0.1%至5,442.1点。
金融和消费周期性股票下跌，基本材料和工业类股则上涨。
必和必拓 收高1.7%，盘中创下三周来最大百分比涨幅。西太平洋银行 则收跌0.6%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。