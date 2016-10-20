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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 15:00 BJT

澳洲股市：小幅收高，民调显示希拉里在美国总统选举辩论占上风

路透10月20日 - 澳洲股市周四稍稍收高，民调显示，在最后一场美国总统候选人辩论中，特朗普表现逊于希拉里。

CNN的即时民调显示，52%的民众认为希拉里赢得辩论，39%的民众认为共和党候选人特朗普获胜。

澳洲指标S&P/ASX 200指数 小幅收涨0.1%至5,442.1点。

金融和消费周期性股票下跌，基本材料和工业类股则上涨。

必和必拓 收高1.7%，盘中创下三周来最大百分比涨幅。西太平洋银行 则收跌0.6%。(完)

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