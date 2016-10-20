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货币新闻 | 2016年 10月 20日 星期四 14:59 BJT

国际油市：油价在强劲上涨后遇获利了结而下跌，但人气依然坚稳

交易商表示，油价下滑是由于昨日上涨后涌现的获利卖压。美国原油期货昨日结算价触及15个月高位，受助于美国上周原油库存下降520万桶。

“油价在隔夜市场继续上扬，因市场对OPEC收紧供应的前景感到乐观且库存低于预期，”澳新银行表示。

油市整体信心状况依然较强，多数分析师预期价格将进一步走升。

路透大宗商品技术分析师王涛称，美国原油料将升破51.67-52.11美元的阻力区域，然后升向52.78；布兰特原油期货可能在52.49美元支撑附近持稳，此后再次测试阻力位53.45。

石油输出国组织(OPEC)拟于11月30日开会，希望就每日减产50-100万桶作出决定。该组织希望非OPEC国家，特别是俄罗斯也能配合行动。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/孙茉莉; 审校 王兴亚/白云)

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