国际油市：油价在强劲上涨后遇获利了结而下跌，但人气依然坚稳

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
交易商表示，油价下滑是由于昨日上涨后涌现的获利卖压。美国原油期货昨日结算价触及15个月高位，受助于美国上周原油库存下降520万桶。
“油价在隔夜市场继续上扬，因市场对OPEC收紧供应的前景感到乐观且库存低于预期，”澳新银行表示。
油市整体信心状况依然较强，多数分析师预期价格将进一步走升。
路透大宗商品技术分析师王涛称，美国原油料将升破51.67-52.11美元的阻力区域，然后升向52.78；布兰特原油期货可能在52.49美元支撑附近持稳，此后再次测试阻力位53.45。
石油输出国组织(OPEC)拟于11月30日开会，希望就每日减产50-100万桶作出决定。该组织希望非OPEC国家，特别是俄罗斯也能配合行动。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/孙茉莉; 审校 王兴亚/白云)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。