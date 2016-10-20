中国能源：碳排放依属地化管理，避免央企和地方事权交叉--发改委官员

路透北京10月20日 - 中国国家发改委应对气候变化司副司长蒋兆理周四称，为避免中央企业和地方监管事权交叉，碳排放市场管理将依照属地化进行管理，央企下属子公司按照最低一级法人的工商注册登记属地接受当地管理。

他在中欧碳交易能力建设项目高级论坛上透露，就碳排放管理体制而言，将由中央和地方两级分别履行职责，分别由国家发改委和各地发改委进行管理；中央对碳排放配额的分配原则作出规定，地方政府则按照中央政府要求，对所属企业进行管理，并对达标企业进行配额分配。

“（二者）互为补充，有效支持，有效地管理市场。”蒋兆理说。

就未来的碳排放交易平台，他称，可能由多个交易机构共同完成交易平台的职责，通过竞争逐渐达成有效均衡；交易平台会和包括投行在内的金融机构建立联系，通过金融手段为配额流通建立流通中心。

蒋兆理年初曾表示，全国碳排放交易市场启动已进入倒计时，发改委起草的“碳排放权交易管理条例”2015年12月已正式报国务院审议，2016年将加快推进该条例出台，抓紧制定各项配套细则和标准，确保2017年全国碳排放交易市场启动运行。