表格：外资在韩国股市买超1,197亿韩元，为连续第六日买超

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0727GMT，外资在韩 国股市买超1,197亿韩元，为连续第六个交易日买超，累计买超1.06万亿( 兆)韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 10月20日 119.7 6.8 -123.0 ^10月19日 229.9 -210.2 -16.4 10月18日 189.9 86.4 -284.4 10月17日 291.2 -243.7 -48.6 10月14日 32.3 -1.0 -43.7 10月13日 192.3 -570.2 375.4 10月12日 -552.4 624.3 -69.8 10月11日 -335.9 481.8 -154.2 10月10日 -39.3 323.5 -304.0 10月7日 37.3 -236.9 196.4 10月6日 91.6 -147.3 47.5 10月5日 -2.2 -110.2 99.2 10月4日 181.4 -90.1 -89.4 9月30日 -157.9 -238.9 377.9 9月29日 183.2 25.2 -213.3 ---------------------------------------------------- 本月以来 435.9 -86.6 -415.0 ---------------------------------------------------- 今年以来 10,616.4 -7,936.8 -5,707.0 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 汪红英；审校 刘秀红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。