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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 15:38 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,197亿韩元，为连续第六日买超

路透10月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0727GMT，外资在韩
国股市买超1,197亿韩元，为连续第六个交易日买超，累计买超1.06万亿(
兆)韩元。
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖
超)：
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     10月20日      119.7            6.8         -123.0
    ^10月19日      229.9         -210.2          -16.4
     10月18日      189.9           86.4         -284.4
     10月17日      291.2         -243.7          -48.6
     10月14日       32.3           -1.0          -43.7
     10月13日      192.3         -570.2          375.4
     10月12日     -552.4          624.3          -69.8
     10月11日     -335.9          481.8         -154.2
     10月10日      -39.3          323.5         -304.0
     10月7日        37.3         -236.9          196.4
     10月6日        91.6         -147.3           47.5
     10月5日        -2.2         -110.2           99.2
     10月4日       181.4          -90.1          -89.4
     9月30日      -157.9         -238.9          377.9
     9月29日       183.2           25.2         -213.3
    ----------------------------------------------------
    本月以来       435.9          -86.6         -415.0
    ----------------------------------------------------
    今年以来    10,616.4       -7,936.8       -5,707.0
    ----------------------------------------------------
    注：^ 为修正后数据。(完)
    
        美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            
 

 (编译 汪红英；审校 刘秀红)

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