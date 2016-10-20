香港新股：兴证国际首日创业板挂牌最多升8%，将加快各项业务发展

路透香港10月20日 - 中国中型券商兴业证券 的香港分支--兴证国际金融集团有限公司 周四首日在创业板挂牌，股价最多升8%；公司管理层称，将加快各项业务发展。

兴证国际今早较招股价开高逾2%后，升幅一度扩大至8%，触及1.43港元，其后回落，惟全日稳守招股价。终场收升0.8%，报1.43港元。

兴证国际主席兰荣出席上市仪式时表示，招股反应属预期之内，今后公司将会加快所有业务的发展，包括两融、投行、资产管理和国际化业务，相信发展愈快，融资需求愈大。

至于母公司兴业证券会否在香港上市，他说，这要视乎该公司的发展需要，再作考虑。

兴证国际此前以招股价区间中高端的每股1.33港元定价，未计超额配售权发售10亿股股份，集资净额12.83亿港元，其中四成款项用于拓展贷款及融资业务，两成用于开展自营交易业务。

是次IPO（首次公开发售）面向散户的公开发售部分录得1.73倍超额认购，国际发售部分则获适度超额认购。目前，三名基石投资者--兴业国际信托、中科创以及嘉实资本的持股比例分别为2.5%、2.8%及7.3%。

兴证国际选择在创业板上市，主要由于公司于2013年度录得净亏损，即最近一年的前两年股东应占备考盈利总额低于3,000万港元，因而不符合主板上市要求。

该公司于2015年度收入3.64亿港元，利润5,050万港元，按年分别增长2倍及1.7倍。（完）