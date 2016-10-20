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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 16:22 BJT

金属期市：伦铜微跌，因中国采取措施给楼市降温

0747 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.3%至每吨4,656美元。期铜徘徊在一个月低点每吨4,623.25美元上方，因中国的需求状况缓慢改善。

上海期货交易所期铜 涨0.1%，收报每吨37,310元人民币(5,536美元)。

全球矿业巨头力拓 周四下调2016年铁矿石出货预估最高500万吨，并公布第三季产量下降。

其它方面，欧洲央行料将在今日稍晚决定维持政策不变，但可能会为12月进一步放松政策做铺垫，因该行努力支持消费者物价反弹。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/侯雪苹；审校 孙茉莉/李春喜)

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