金属期市：伦铜微跌，因中国采取措施给楼市降温

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0747 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.3%至每吨4,656美元。期铜徘徊在一个月低点每吨4,623.25美元上方，因中国的需求状况缓慢改善。
上海期货交易所期铜 涨0.1%，收报每吨37,310元人民币(5,536美元)。
全球矿业巨头力拓 周四下调2016年铁矿石出货预估最高500万吨，并公布第三季产量下降。
其它方面，欧洲央行料将在今日稍晚决定维持政策不变，但可能会为12月进一步放松政策做铺垫，因该行努力支持消费者物价反弹。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/侯雪苹；审校 孙茉莉/李春喜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。