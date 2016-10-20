路透基点：华通电脑返回市场欲寻求5,000万美元五年期贷款--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，华通电脑(惠州)有限公司欲寻求5,000万美元五年期贷款，该宗贷款紧随此前3.5亿元人民币(5,300万美元)五年期融资案之后。
台湾银行、玉山银行、远东国际商业银行、凯基银行、台新国际商业银行以及台北富邦商业银行是最近一次贷款案的牵头行兼簿记行。
该笔贷款利率较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。若台北美元拆款利率(TAIFX)同Libor利差超过35个基点，则贷款人支付超出部分。
受邀参贷银行分为三个层级：承贷1,000万美元或以上，可获牵头行兼簿记行头衔，及18个基点前端费；承贷500万-990万美元可获联合安排行头衔与12个基点费用；承贷300万-499万美元可获一般参贷行头衔，与5个基点费用。回复截止日期为10月21日。
所筹资金将用于再融资和运营资本。
台湾上市的母公司--华通电脑股份有限公司将提供担保。
借款人上次涉足贷款市场是在2014年3月，获得3,800万美元五年期定期贷款。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 刘秀红)
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