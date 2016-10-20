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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 16:52 BJT

台湾汇市：台币兑美元收小贬自近两周高位回落，观察欧洲央行会议决定

* 台币随亚币收贬，自近两周高位回落
    * 进口商买汇，外资方向不明
    * 明日台币主要区间暂看在31.430-31.600

    路透台北10月20日 - 台币兑美元 周四收盘小贬，自近两周高位回落。交易员
表示，主因午后亚币走弱、韩元收贬，进口商买汇出笼。后续方向则要观察欧洲央行的会议
决定。
    
    汇银人士表示，尽管前波各方认为美元升破31.800的机会颇高，但实际上多单仍小心谨
慎，亚币上日急转直升创近二周高位，今日尾盘韩元 收贬；但台币方面未有明确
的外资汇出，买卖美元都有，市场还是小心观察欧洲央行的会议结论。
    
    〞要等一下ECB，如果继续宽松，钱会继续流入亚洲，台币说不定再升一段。〞一位小
型商银交易员表示。
    
    他们表示，今日大型外商买卖美元都有，没有明确的方向，而台股今日收创逾一年高位
，外资也买超台股，目前外资应尚无撤出台股疑虑。短期若是欧洲央行政策没有明确出乎市
场意外的内容，台币可能先在目前水位盘整。
    
    欧洲央行（ECB）今日稍晚将召开管委会会议，之后将宣布利率决议。欧洲央行总裁德
拉吉在利率决议宣布后约1230GMT将举行记者会。
    
    汇银人士表示，明日台币兑美元料在31.430-31.600区间震荡。    
    
    台湾股市周四第四日上扬收涨0.36%，并创逾15个月高位。台湾证券交易所周四资料显
示，25.77亿台币，连三个交易日买超共计113.50亿台币。 
    
    多数新兴亚币周三上涨，因美国通胀数据温和，促使投资者降低对美国联邦储备理事会
(美联储/FED)在12月升息的预期，且中国国内生产总值(GDP)数据在一定程度上缓解了围绕
该国经济的担忧。 
 
     
    韩元兑美元 今日收报1,127.5，上日收在1,123.2。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘加深；目前一个月美元/台币远汇 报31.509/31.580，上日收在3
1.405。
        
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选      
 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日 
                       报价                                      亿美元  
 台北外汇经纪公      31.530     31.518  31.438-31.535   31.450     6.27   10.49
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      31.529     31.519  31.438-31.534   31.440     3.83    4.64
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.045/-0.035              -0.025/-0.015
 美元/台币六个月期        -0.230/-0.200              -0.205/-0.185
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　         

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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