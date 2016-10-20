台湾汇市：台币兑美元收小贬自近两周高位回落，观察欧洲央行会议决定

* 台币随亚币收贬，自近两周高位回落 * 进口商买汇，外资方向不明 * 明日台币主要区间暂看在31.430-31.600 路透台北10月20日 - 台币兑美元 周四收盘小贬，自近两周高位回落。交易员 表示，主因午后亚币走弱、韩元收贬，进口商买汇出笼。后续方向则要观察欧洲央行的会议 决定。 汇银人士表示，尽管前波各方认为美元升破31.800的机会颇高，但实际上多单仍小心谨 慎，亚币上日急转直升创近二周高位，今日尾盘韩元 收贬；但台币方面未有明确 的外资汇出，买卖美元都有，市场还是小心观察欧洲央行的会议结论。 〞要等一下ECB，如果继续宽松，钱会继续流入亚洲，台币说不定再升一段。〞一位小 型商银交易员表示。 他们表示，今日大型外商买卖美元都有，没有明确的方向，而台股今日收创逾一年高位 ，外资也买超台股，目前外资应尚无撤出台股疑虑。短期若是欧洲央行政策没有明确出乎市 场意外的内容，台币可能先在目前水位盘整。 欧洲央行（ECB）今日稍晚将召开管委会会议，之后将宣布利率决议。欧洲央行总裁德 拉吉在利率决议宣布后约1230GMT将举行记者会。 汇银人士表示，明日台币兑美元料在31.430-31.600区间震荡。 台湾股市周四第四日上扬收涨0.36%，并创逾15个月高位。台湾证券交易所周四资料显 示，25.77亿台币，连三个交易日买超共计113.50亿台币。 多数新兴亚币周三上涨，因美国通胀数据温和，促使投资者降低对美国联邦储备理事会 (美联储/FED)在12月升息的预期，且中国国内生产总值(GDP)数据在一定程度上缓解了围绕 该国经济的担忧。 韩元兑美元 今日收报1,127.5，上日收在1,123.2。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘加深；目前一个月美元/台币远汇 报31.509/31.580，上日收在3 1.405。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.530 31.518 31.438-31.535 31.450 6.27 10.49 司 元太外汇经纪公 31.529 31.519 31.438-31.534 31.440 3.83 4.64 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.230/-0.200 -0.205/-0.185 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)