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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 16:18 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--10月20日

10月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地
时间16:17时，1港元=0.86879人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为21.24%，低于上交易日收盘的21.98%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.39      4.72      1.07
 建设银行                                          5.18      5.72      1.04
 中国银行                                          3.39      3.48      1.12
 农业银行                                          3.14      3.24      1.12
 招商银行                                         17.89     19.24      1.07
 中信银行                                          6.08      5.16      1.36
 交通银行                                          5.59      5.87      1.10
 民生银行                                          9.29      9.04      1.18
 中国人寿                                         21.31     20.10      1.22
 中国平安                                         34.14     40.30      0.98
 中国太保                                         29.13     29.25      1.15
 中信证券                                         16.49     17.08      1.11
 新华人寿                                         41.84     34.00      1.42
 海通证券                                         15.85     13.82      1.32
 华能国际                                          7.12      4.82      1.70
 大唐发电                                          3.96      2.19      2.08
 华电国际                                          5.03      3.45      1.68
 中煤能源                                          5.86      4.48      1.51
 中国神华                                         15.94     16.10      1.14
 中国石油                                          7.34      5.54      1.52
 兖州煤业                                         12.50      6.03      2.39
 中国石化                                          4.99      5.80      0.99
 上海石化                                          5.97      4.00      1.72
 中海油服                                         12.36      7.98      1.78
 仪征化纤                                          3.98      1.68      2.73
 中国铝业                                          3.86      2.89      1.54
 江西铜业                                         14.29      9.01      1.83
 洛阳钼业                                          3.89      1.70      2.63
 紫金矿业                                          3.24      2.42      1.54
 马钢股份                                          2.80      1.76      1.83
 鞍钢股份                                          4.49      3.87      1.34
 重庆钢铁                                          2.52      2.43      1.19
 海螺水泥                                         16.41     21.00      0.90
 洛阳玻璃                                         25.61      5.96      4.95
 京城机电                                         10.03      3.54      3.26
 中联重科                                          4.49      2.91      1.78
 金隅股份                                          4.17      2.80      1.71
 中国国航                                          7.59      5.21      1.68
 东方航空                                          6.74      3.74      2.07
 南方航空                                          7.35      4.59      1.84
 中国远洋                                          5.25      2.72      2.22
 中海集运                                          4.12      1.69      2.81
 中集集团                                         14.18      9.76      1.67
 中海发展                                          6.85      4.62      1.71
 宁沪高速                                          9.01     10.54      0.98
 深高速                                            8.76      8.05      1.25
 成渝高速                                          4.78      2.99      1.84
 皖通高速                                         12.68      6.25      2.34
 广深铁路                                          4.47      4.30      1.20
 中国南车                                          9.29      7.11      1.50
 中国交建                                         13.40      8.74      1.76
 中国铁建                                         10.50      9.90      1.22
 中国中铁                                          8.75      6.08      1.66
 长城汽车                                         11.27      8.88      1.46
 比亚迪                                           56.83     51.40      1.27
 广汽集团                                         22.44     10.96      2.36
 青岛啤酒                                         31.82     31.35      1.17
 白云山                                           24.70     19.24      1.48
 新华制药                                         13.66      5.87      2.68
 海信科龙                                         11.57      7.00      1.90
 南京熊猫                                         15.01      8.30      2.08
 晨鸣纸业                                          9.54      7.95      1.38
 上海医药                                         19.85     20.90      1.09
 中兴通讯                                         14.86     10.76      1.59
 东方电气                                          9.82      6.28      1.80
 潍柴动力                                          9.11     11.00      0.95
 东北电气                                          7.73      3.14      2.83
 广船国际                                         28.87     11.88      2.80
 昆明机床                                          8.25      2.67      3.56
 一拖股份                                         12.60      4.43      3.27
 北辰实业                                          4.23      2.64      1.84
 创业环保                                          9.22      4.67      2.27
 中国中冶                                          4.22      2.70      1.80
 金风科技                                         16.07     11.90      1.55
 丽珠                                             56.90     46.50      1.41
 万科                                             25.94     20.00      1.49
 郑煤机                                            6.12      3.72      1.89
 大连港                                            2.46      1.45      1.95
 山东墨龙                                         12.09      3.81      3.65
 浙江世宝                                         42.37     11.16      4.37
 复星医药                                         23.04     24.15      1.10
 光大银行                                          3.80      3.60      1.21
 东江环保                                         19.99     12.46      1.85
 上海电气                                          8.42      3.68      2.63
 广发证券                                         16.90     17.14      1.13
 华泰证券                                         18.60     16.40      1.31
 东方证券                                         15.94      7.88      2.33
 光大证券                                         16.52     11.70      1.63
 招商证券                                         17.28     12.00      1.66
 
    
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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