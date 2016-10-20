《分析师观点》台湾9月外销订单连两月成长，央行明年上半年前料按兵不动

路透台北10月20日 - 台湾经济部周四公布，9月外销订单金额较上年同期升3.9%，不但 优于市场预估的成长1.83%，也是连续第二个月正成长。经济部并预期，10月外销订单金额 将较9月增加，到年底前每月外销订单都将较上年同期正成长。 2016年9月(%) 2016年8月(%) 外销订单 +3.9 +8.3 路透调查 +1.83 -- 订单区域 中国大陆(含港) +3.7 +12.8 美国 +12.9 +15.1 欧洲 +1.8 +5.6 日本 -14.9 -9.5 **市场评论** --国泰投信策略研究部主管 王诚宏： 表现较预期好的原因，一方面是来自美国订单的挹注，主要是苹果 新智慧手机 的换机潮带动，虽然新功能并不诱人，但毕竟消费者的合约都超过两年，还是有基本的换机 需求；此外，中国连续三季GDP年增率维持在6.7%，已较过去逐季下滑有所改善，在中、美 两大经济体拉抬下，台湾外销订单优于预期可以理解。央行应该在明年上半年都保持按兵不 动的态度。 --富兰克林华美投信分析师 褚国廷： 9月外销订单表现优于预期，完全是受惠于苹果新机订单的影响，加上去年比较基期较低 ，但相较于以往旺季表现仍有点落差，第四季出口及经济环境才会比较有看头。若第四季每 个月外销订单皆有3.5-5%的年增率，才代表总经环境有转好；若没有的话，暂将此视为单一 事件，毕竟全球贸易量仍在下降，台湾很难独善其身，预期台湾在明年第二季底才比较有升 息的背景环境。 **市场反应** --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收贬1.2分，报31.530。 --台湾加权股价指数 收涨0.36%，至9,317.24点。 --指标10年期公债105/11期殖利率 收弹1.05基点至0.8855%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here) **相关背景** --台湾央行9月末理监事会议决议维持利率不变，重贴现率维持在1.375%。 --台湾官方于8月上修今年经济成长率预估值至1.22%；其中预估今年出口成长为负3.08 %，料连两年出口较上年衰退，创下纪录来首见。 --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电 脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (记者 台北中文部; 审校 张喜良)