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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 16:35 BJT

《分析师观点》台湾9月外销订单连两月成长，央行明年上半年前料按兵不动

路透台北10月20日 - 台湾经济部周四公布，9月外销订单金额较上年同期升3.9%，不但
优于市场预估的成长1.83%，也是连续第二个月正成长。经济部并预期，10月外销订单金额
将较9月增加，到年底前每月外销订单都将较上年同期正成长。

                       2016年9月(%)        2016年8月(%)
        外销订单          +3.9               +8.3
        路透调查          +1.83              --
        订单区域
          中国大陆(含港)   +3.7              +12.8
          美国            +12.9              +15.1
          欧洲             +1.8              +5.6
          日本            -14.9              -9.5
    
    **市场评论**
    
    --国泰投信策略研究部主管 王诚宏：
    表现较预期好的原因，一方面是来自美国订单的挹注，主要是苹果 新智慧手机
的换机潮带动，虽然新功能并不诱人，但毕竟消费者的合约都超过两年，还是有基本的换机
需求；此外，中国连续三季GDP年增率维持在6.7%，已较过去逐季下滑有所改善，在中、美
两大经济体拉抬下，台湾外销订单优于预期可以理解。央行应该在明年上半年都保持按兵不
动的态度。      
    
    --富兰克林华美投信分析师 褚国廷： 
   9月外销订单表现优于预期，完全是受惠于苹果新机订单的影响，加上去年比较基期较低
，但相较于以往旺季表现仍有点落差，第四季出口及经济环境才会比较有看头。若第四季每
个月外销订单皆有3.5-5%的年增率，才代表总经环境有转好；若没有的话，暂将此视为单一
事件，毕竟全球贸易量仍在下降，台湾很难独善其身，预期台湾在明年第二季底才比较有升
息的背景环境。 
    
    
    **市场反应**
    --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收贬1.2分，报31.530。
    --台湾加权股价指数 收涨0.36%，至9,317.24点。   
    --指标10年期公债105/11期殖利率 收弹1.05基点至0.8855%。    
    
    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

    **相关背景**
    --台湾央行9月末理监事会议决议维持利率不变，重贴现率维持在1.375%。
    --台湾官方于8月上修今年经济成长率预估值至1.22%；其中预估今年出口成长为负3.08
%，料连两年出口较上年衰退，创下纪录来首见。
    --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电
脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) 

 (记者 台北中文部; 审校 张喜良)

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