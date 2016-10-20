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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 16:54 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币微收跌暂止步6.74元关口，部分机构倒量致成交放大

* 人民币微收跌，实际波动区间狭窄
    * 客盘购汇需求旺盛，大行继续提供美元流动性
    * 美指高位震荡，短期人民币亦将延续窄幅整理

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京10月20日 - 人民币兑美元即期 周四放量微收跌，实际波动区
间极为狭窄，中间价则小幅反弹。交易员称，客盘延续旺盛的购汇情绪，大行亦适时提供美
元流动性，汇价在6.74元附近博弈，成交持续放量；而汇价窄幅波动亦使部分机构参与倒量
，成交量进一步放大。
    
    他们也指出，10月以来人民币兑美元跌去1%左右，与美指同期涨幅超2.5%相比明显较小
，但年内美联储仍可能选择加息，美指仍可能进一步走强。若市场对人民币贬值关注度不断
上升，监管维稳压力料随之提升。
    
    “今天市场没怎么动，可能有些银行在做量，成交量就上去了。”一中资行交易员称。
   
    亦有外资行交易员表示，今日购汇量不少，但汇价并未明显贬值，“大行还是有点控制
的，又有点像节前6.68那样了。”

    中国国家外管局原国际收支司司长管涛接受路透专访时称，汇率应该对经济金融数据和
重大事件都有所反应，而不只是对美元汇率走势做出反应，人民币汇率改革仍是一盘未下完
的棋，还得有“惊险一跃”。 
   
    瑞银中国最新观点认为，最近人民币对美元明显贬值主因是美元对其他主要货币升值、
特别是英镑，不过9月资本流出规模也有所扩大。虽然9月出口增速低于预期，但预计短期内
决策层不会利用人民币贬值来刺激出口和增长。
    
    “预计年底美联储可能加息、美元有可能进一步走强，人民币还可能继续对美元贬值至
6.8左右。”其报告指出。

    全球汇市方面，欧元/美元周四接近三个月低位，等待稍晚欧洲央行会议召开，市场焦
点是欧洲央行总裁德拉吉是否会暗示，央行准备缩减购债计划。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价： 
    
 在岸市场人民币兑美       今日          上日          升贬
 元                                                
 即期成交价格<CNY=CF     6.7396        6.7393         0.00%
                 XS>                               
    中间价               6.7311        6.7326         0.02%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  299.54亿美元  260.84亿美元        
                 XT>                               
  日内波动幅度(pips)       41        日低6.7422    日高6.7381
    今年以来升贬幅度                                    -3.65%
  2005年汇改以来升贬                                    22.80%
                幅度                               
 一年期美元/人民币掉           605                            
                  期                               
                                                   
                                                        
 离岸人民币市场           今日          上日                  
    CNH即期              6.7454         6.74                  
 一年期NDF<CNY1YNDFO     6.9055        6.9045                 
                R=>                                
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7396；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.3902、6.4999和8.2756。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/乔艳红)

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