台湾经济：行政院通过电业法，未来计划分拆台电为两家公营企业

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北10月20日 - 台湾行政院周四通过〞电业法〞。经济部能源局表示，电业法开放发电业的申设，其中并计划将台电公司〞厂网分工〞，依功能不同分拆成两家不同的公营事业--发电及输配送电公司。
能源局长林全能称，过去的绿能电力都是自己销售，而传统发电的电力则售予台电，为使台电的电力网络能够公平使用，将台电分拆两家公司，使各界有公平使用电力网络的机会。
他并提到，政府也将发展再生能源发电，其比重由目前的4.01%目标到2025年要占发电比重的20%；目前的核能发电占比14%。
〞再生能源目标达到20%也不是想取代核能，另一方面也要配合节能减碳的需求。〞他说。
行政院的电业法未来将送立法院审议。林全能指出，本次电业法修改主要目的为在电力希望能多元供给、公平使用及自由选择等目的，按规划核能电厂未来都将如期除役。
行政院新闻稿表示，发展再生能源及绿能产业是蔡英文总统的政见，如无法达到电业自由化，即无法落实推动绿能产业发展，后续也会影响政府一连串施政。因所有绿能的供电和销售若不能自由化，以目前台电“球员兼裁判”的作法，不可能让绿能迅速发展，这是政府必须要修正〞电业法〞的原因。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。