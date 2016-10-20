台湾经济：行政院通过电业法，未来计划分拆台电为两家公营企业

路透台北10月20日 - 台湾行政院周四通过〞电业法〞。经济部能源局表示，电业法开放发电业的申设，其中并计划将台电公司〞厂网分工〞，依功能不同分拆成两家不同的公营事业--发电及输配送电公司。

能源局长林全能称，过去的绿能电力都是自己销售，而传统发电的电力则售予台电，为使台电的电力网络能够公平使用，将台电分拆两家公司，使各界有公平使用电力网络的机会。

他并提到，政府也将发展再生能源发电，其比重由目前的4.01%目标到2025年要占发电比重的20%；目前的核能发电占比14%。

〞再生能源目标达到20%也不是想取代核能，另一方面也要配合节能减碳的需求。〞他说。

行政院的电业法未来将送立法院审议。林全能指出，本次电业法修改主要目的为在电力希望能多元供给、公平使用及自由选择等目的，按规划核能电厂未来都将如期除役。