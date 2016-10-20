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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 16:43 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低跌至10日低位，因投资者继续调整仓位

3月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低0.6日圆，报每公斤176.1日圆。稍早曾触及175.0，创10月11日来最低。

交易员称，该合约稍早交易中亦涨至高点178.3，但获利了结盘出笼，令其丧失涨幅。

1月沪胶 跌170元人民币，收报每吨13,795元。

新加坡SICOM近月11月合约 尾盘报每公斤143.1美分，跌3.0美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 高琦/李春喜)

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