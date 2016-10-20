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市场报道 | 2016年 10月 20日 星期四 16:43 BJT

全球贵金属：10月19日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增加0.24%

路透10月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金
持仓量与周二持平，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增
加0.24%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)   日期     持仓量(盎司)    日期       变动     增减
    SPDR      31,096,713.3  10月19日  31,096,713.3   10月18日    0.0     0.00%
    iShares  363,140,090.9  10月19日 362,285,967.5   10月18日 854,123.4  0.24% (
完)
   
       
      
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    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 侯雪苹；审校 于春红)

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