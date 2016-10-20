香港金融：摩根大通辖下两间机构因违反规定，遭证监会罚款560万港元

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月20日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周四称，摩根大通 旗下两间机构因违反监管规定，包括无牌发售离岸上市指数期权，对其作出谴责并罚款共560万港元。
据证监会的新闻稿，J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及JPMorgan Chase Bank, National Association违反监管规定，包括没有在研究报告作出所需披露及在未领有所需牌照的情况下发售离岸上市指数期权，分别罚款300万港元及260万港元。
证监会并称，两间机构没有按照《操守准则》的规定，及时向证监会汇报上述违规或涉嫌违规事件。摩根大通两次都是在发现违规事件后大约五个月才自行向证监会作出汇报。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。