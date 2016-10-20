香港金融：摩根大通辖下两间机构因违反规定，遭证监会罚款560万港元

路透香港10月20日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周四称，摩根大通 旗下两间机构因违反监管规定，包括无牌发售离岸上市指数期权，对其作出谴责并罚款共560万港元。

据证监会的新闻稿，J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及JPMorgan Chase Bank, National Association违反监管规定，包括没有在研究报告作出所需披露及在未领有所需牌照的情况下发售离岸上市指数期权，分别罚款300万港元及260万港元。

证监会并称，两间机构没有按照《操守准则》的规定，及时向证监会汇报上述违规或涉嫌违规事件。摩根大通两次都是在发现违规事件后大约五个月才自行向证监会作出汇报。（完）

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