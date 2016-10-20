香港金融：市场失当行为审裁处禁止Citron创办人五年内在香港买卖证券

路透香港10月20日 - 香港市场失当行为审裁处周四称，未经法院许可，沽空机构Citron Research创办人Andrew Left不得在香港买卖证券，为期五年，为有关命令可规定的最长期限。

审裁处此前裁定，Andrew Left在2012年6月发表关于恒大 的研究报告，披露虚假或具误导性的资料诱使他人进行交易，干犯了《证券及期货条例》所指的市场失当行为。

Left被命令交出其沽空恒大股份而获得的159万6,240港元利润，及支付证券及期货事务监察委员会（证监会）的调查及法律费用。

证监会于2014年在审裁处对Left展开研讯程序。审裁处在今年8月裁定，Left所发表的研究报告内有关恒大无力偿债及作出会计方面的欺诈行为的指称属虚假或具误导性，并有可能会引起一般投资者的恐慌，及Left在完全不了解所应用的香港会计准则、未经与会计专家查证这些指称或寻求恒大意见的情况下，罔顾后果或疏忽地作出这些指称。

根据《证券及期货条例》第257(1)(b)条，冷淡对待令是命令Left在该命令指明的不超过五年的期间内，未经原讼法庭许可，不得在香港直接或间接取得、处置或以任何其他方式处理任何证券、期货合约、杠杆式外汇交易合约，或任何证券、期货合约、杠杆式外汇交易合约或集体投资计划的权益。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)