台湾金融：合库银称年底前将加码外币债200-300亿台币，明年再加数百亿

路透台北10月20日 - 台湾第四大银行--合作金库银行董事长廖灿昌周四称，为提升该行财务操作投资收益，预计今年底将加码海外外币债券，金额约200-300亿台币，明年亦将再投入数百亿台币。

他表示，目前合库银手中持有的海外外币债券平均投资报酬率约在3-4%，较境内的投资报酬率高出许多；不过，投资外币债有汇率风险，应进行汇率避险。

〞今年下半年还要多做(加码投资)海外债券200-300亿，明年要多做(投资)数百亿。〞廖灿昌说。

但他指出，因美国联准会(FED)今年底升息机率相当高，且FED一旦升息债券价格可能会跌价，〞所以，我只说要加码(海外债券)，但不敢说什么时候要加码。〞

廖灿昌并表示，合库银的财务操作以债券为主，且手中所持有的债券投资大都是赚钱，希望在美国升息前能先行获利了结；至于在台股投资方面则着墨不多。