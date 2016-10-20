台湾金融：合库银称年底前将加码外币债200-300亿台币，明年再加数百亿

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北10月20日 - 台湾第四大银行--合作金库银行董事长廖灿昌周四称，为提升该行财务操作投资收益，预计今年底将加码海外外币债券，金额约200-300亿台币，明年亦将再投入数百亿台币。
他表示，目前合库银手中持有的海外外币债券平均投资报酬率约在3-4%，较境内的投资报酬率高出许多；不过，投资外币债有汇率风险，应进行汇率避险。
〞今年下半年还要多做(加码投资)海外债券200-300亿，明年要多做(投资)数百亿。〞廖灿昌说。
但他指出，因美国联准会(FED)今年底升息机率相当高，且FED一旦升息债券价格可能会跌价，〞所以，我只说要加码(海外债券)，但不敢说什么时候要加码。〞
廖灿昌并表示，合库银的财务操作以债券为主，且手中所持有的债券投资大都是赚钱，希望在美国升息前能先行获利了结；至于在台股投资方面则着墨不多。
合库银是合库金控 旗下子公司，根据台湾金管会公布数据，至今年第二季止，合库银资产总额3兆1,200.5亿台币，存款余额2兆5,923.38亿台币，放款余额则达1兆9,619.84亿台币。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。