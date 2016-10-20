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市场报道 | 2016年 10月 20日 星期四 18:36 BJT

欧洲金融：德国央行执委称伦敦的欧元计价清算仍需遵守欧盟规则

多姆布雷特在活动间隙对记者称，英国退欧以及这对伦敦的欧洲大陆银行客户造成的干扰，预计不致破坏欧洲的中长期金融稳定性。

但多姆布雷特称，短期内成本可能上升，某些产品可能无法取得。(完)

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