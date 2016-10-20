版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 18:28 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0972  1.0972  +0.00  +1.03  1.0860
    美元/日圆            103.75  103.44  +0.30 -13.76  120.30
    欧元/日圆         113.82  113.49  +0.29 -12.76  130.47
    美元/瑞郎            0.9878  0.9888  -0.10  -1.40  1.0018
    英镑/美元            1.2275  1.2281  -0.05 -16.71  1.4738
    美元/加元            1.3145  1.3113  +0.24  -5.01  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7436  6.7379  +0.08  +2.67  6.5680
    澳元/美元            0.7668  0.7721  -0.69  +5.40  0.7275
    新西兰元/美元        0.7226  0.7227  -0.01  +5.88  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0846  1.0851  -0.05  -0.37  1.0886
    欧元/英镑         0.8938  0.8928  +0.11 +21.32  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6979  9.6950  +0.03  +5.75  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1712  8.1333  +0.47  -7.56  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 于春红; 审校 刘秀红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐