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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 18:30 BJT

香港个股：中国燃气获准在国内公开发行最多70亿元人民币公司债券

路透香港10月20日 - 中国大型城市燃气供应商--中国燃气 周四称，中国证监会已批准其在国内公开发行本金总额最多70亿元人民币的公司债券。

据公告，中国燃气将一次或分批发行上述公司债券，年期不超过10年，拟于上海证券交易所买卖，独家包销商兼独家账簿管理人为高盛高华证券。

信贷评级机构中诚信给予中国燃气公司及公司债券之信贷评级各为AAA。

中国燃气表示，发行公司债券将带来更高财务灵活性，并优化其债务结构。

该股今天收升0.16%，报12.34港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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