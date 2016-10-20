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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 18:46 BJT

东南亚股市：多数下跌，观望欧洲央行会议

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   368.80    -0.48   -0.13  +10.81   332.82
    新加坡                     2842.62    -2.00   -0.07   -1.39  2882.73
    马来西亚                  1667.18    -1.09   -0.07   -1.50  1692.51
    泰国                      1492.73     6.45   +0.43  +15.89  1288.02
    印尼                      5403.69    -5.60   -0.10  +17.65  4593.01
    菲律宾                     7713.32    -8.25   -0.11  +10.95  6952.08
    越南                        686.39    -2.50   -0.36  +18.54   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 蔡美珍/王丽鑫；审校 王洋)

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