美股业绩：纽约梅隆银行第三季获利大增涨19%

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透10月20日 - 纽约梅隆银行 周四公布，第三季获利增加18.8%，受净利息收入增加和支出减少提振。
截至9月30日的三个月，该行归属于普通股股东的净利为9.74亿美元，上年同期为8.2亿美元。
当季每股盈余(EPS)90美分，上年同期为74美分。
利息收入增加近2%至7.74亿美元，非利率支出减少1.4%至26.4亿美元。(完) (编译 汪红英；审校 王洋)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。