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市场报道 | 2016年 10月 20日 星期四 19:10 BJT

美股业绩：纽约梅隆银行第三季获利大增涨19%

路透10月20日 - 纽约梅隆银行 周四公布，第三季获利增加18.8%，受净利息收入增加和支出减少提振。

截至9月30日的三个月，该行归属于普通股股东的净利为9.74亿美元，上年同期为8.2亿美元。

当季每股盈余(EPS)90美分，上年同期为74美分。

利息收入增加近2%至7.74亿美元，非利率支出减少1.4%至26.4亿美元。(完) (编译 汪红英；审校 王洋)

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